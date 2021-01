Il famosissimo ex bomber della Nazionale si sposa: ha chiesto alla sua bellissima compagna la mano, splendido annuncio a sorpresa.

Senza alcun dubbio, il 2021 è iniziato davvero alla grande per lui. L’ex bomber della Nazionale si sposa. Ebbene si. Proprio qualche giorno, il famosissimo calciatore pugliese ha chiesto la mano della sua bellissima e giovanissima compagna. Uno splendido annuncio a sorpresa, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, ha reso felici ed entusiasti tutti gli ammiratori e i sostenitori della coppia. Ecco, ma di chi stiamo parlando esattamente? Ovviamente, com’è nostro solito fare, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Prima di farlo, però, vi vogliamo lasciare qualche piccolo indizio. Ha trentacinque anni. È di origini pugliesi. Ha una carriera alle spalle ricca di intramontabili successi. E, soprattutto, è stato definito il migliore marcatore italiano nelle qualificazioni del 2016. Insomma, dopo tutto questi indizi, diteci la verità, è praticamente impossibile non capire che sia proprio lui. Di chi stiamo parlando, però? Seguitici e scoprirete ogni cosa nel minimo dettaglio.

L’ex bomber della Nazionale si sposa: stiamo parlando proprio di lui

Soltanto alcuni giorni, la bellissima Viktoria Varga, bellissima e giovanissima modella ungherese, ha condiviso, sul suo canale social ufficiale, la splendida proposta di matrimonio che il suo fidanzato le ha fatto a Dubai. Ecco, ma di chi si tratta esattamente? Come dicevamo precedentemente, lui non è assolutamente un volto sconosciuto al pubblico italiano. Non soltanto perché è un ex bomber della Nazionale super amato ed apprezzato, ma anche perché il suo fascino ha incantato tutte le donne italiane. Attualmente, è un attaccante svincolato. Fatto sta che è praticamente impossibile dimenticare il suo talento e le sue giocate in campo. Ecco, ma di chi stiamo parlando esattamente? Siete proprio curiosi di saperlo? Ebbene. Stiamo parlando proprio di Graziano Pellè. Ebbene si, avete letto proprio bene. L’ex bomber della Nazionale finalmente si sposa con la sua Viktoria Verga.

Con un’emozionante proposta di matrimonio (clicca qui per vedere il video Instagram), il bel Pellé ha chiesto la mano della sua Viktoria. Tantissimi auguri, ragazzi!