La foto di gruppo della famiglia Fiorello: i fratelli Rosario, Giuseppe e le due sorelle Anna e Catena su un divano, erano davvero piccolissimi!

La famiglia Fiorello, possiamo dirlo, è una delle più famose dello spettacolo italiano. Rosario e Giuseppe sono i più famosi nel panorama televisivo italiano: il conduttore tv, showman, comico, cantante e doppiatore e suo fratello, famosissimo attore, hanno due sorelle, Cesara ed Anna. Nati a Catania, Rosario è il primogenito della famiglia. Nel ’90 un tragico lutto ha scosso la vita dei Fiorello: papà Nicola si spense all’età di 58 anni. Parliamo di una perdita davvero dolorosa che sconvolse tutti, in primis Rosario che fu il primo a scoprire che qualcosa a casa sua non andava per il verso giusto. Giuseppe, in un’intervista a Il Corriere, ha raccontato che in quel periodo il mondo gli crollò addosso: ‘La sua morte mi costrinse a crescere più velocemente e a mettere in ombra la parte chiusa e bloccata di me’. Si sono fatti forza l’un con l’altro: ma avete mai visto la famiglia Fiorello da piccolissimi? E’ spuntata una fotografia davvero inedita!

Fiorello, spunta la foto di famiglia: i fratelli più famosi della tv da piccolissimi

In un’intervista, Catena Fiorello, sorella di Giuseppe e Rosario, ha parlato della sua famiglia. Proprio in occasione delle sue parole, il programma ‘Tuttochiaro’ in onda su Rai Uno nel luglio 2019 ha mostrato ai telespettatori uno scatto della famiglia Fiorello da piccoli. Il più grande, Rosario, è il più riconoscibile: è cresciuto, ovviamente, ma lo sguardo simpatico è rimasto uguale! Il più piccolo, nello scatto, è Giuseppe: siete curiosi di vederli vero? Date un’occhiata:

Ma che sappiamo delle due oggi donne in questa foto? Sono Anna e Catena Fiorello. La prima non ha scelto la via dello spettacolo: è proprietaria di un negozio a Roma e si tiene lontana dalle luci dei riflettori. Catena invece è molto attiva sui social ed è nota per i suoi libri: è una scrittrice, autrice e conduttrice tv.