Elisabetta Gregoraci è tornata nella casa del GF VIP ed ha avuto uno scontro con Pierpaolo Pretelli: ecco cos’è successo

Elisabetta Gregoraci è stata una delle concorrenti più chiacchierate della quinta edizione del Grande Fratello Vip. La showgirl calabrese ha deciso di abbandonare la casa più spiata d’Italia prima delle festività natalizie. La donna, infatti, non ha resistito ed ha voluto correre dal figlio Nathan Falco per festeggiare il Natale insieme a lui. Nella casa ha instaurato un’amicizia ‘speciale’ con Pierpaolo Pretelli. L’ex velino di Striscia la Notizia sembrava cotto della Gregoraci, ma, una volta uscita la showgirl calabrese, ha stretto un rapporto altrettanto speciale con Giulia Salemi. I due non dicono di essere fidanzati, ma nella casa più spiata d’Italia si scambiano baci e tenerezze.

GF VIP 5, scontro tra Elisabetta e Pierpaolo

Pierpaolo Pretelli ha subito dimenticato Elisabetta Gregoraci. Dopo l’addio della showgirl calabrese, l’ex velino di Striscia la Notizia ha trovato il sorriso tra le braccia di Giulia Salemi. La Gregoraci, nonostante non provasse un sentimento forte per il coinquilino, è rimasta un po’ delusa. La conduttrice e showgirl questa sera è entrata nuovamente nella casa più spiata d’Italia per avere un confronto con Pretelli. La Gregoraci ha confessato a Pierpaolo di non aver mai parlato male di lui e di conseguenza l’ex coinquilino non deve avere timore. Riguardo ai baci scambiati con Giulia Salemi nella casa del Grande Fratello Vip, la calabrese ha dichiarato di non provare fastidio, anzi, ha sottolineato: “Se tu sei felice, tutti siamo felici“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Elisabetta Gregoraci poi ha avuto un confronto sicuramente più acceso con Giulia Salemi, consigliandole di viversi l’esperienza e di non parlare di lei. La Salemi si è discolpata, dicendo di non aver parlato male della showgirl calabrese.