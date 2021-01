A poche ore dalla diretta del GF Vip di questa sera, Lunedì 11 Gennaio, Elisabetta Gregoraci ha dato un annuncio a sorpresa: è ufficiale.

Senza alcun dubbio, è proprio lei la protagonista indiscussa di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci. Entrata nella casa più spiata d’Italia nel corso del secondo appuntamento, anche se il ingresso era previsto proprio la propria, la conduttrice calabrese ha facilmente conquistato l’interesse su di sé. Non facciamo riferimento soltanto all’amicizia speciale instaurata con Pierpaolo Pretelli sin dall’inizio e, soprattutto, che ha fatto molto chiacchierare e parlare, ma anche per il suo forte e determinato carattere. Un carattere che, diciamoci la verità, la Gregoraci ha mostrato non soltanto durante la sua permanenza nella casa, ma anche in studio una volta uscita. Ecco, ma sapete che, qualche ora fa, la bella Elisabetta ha fatto un annuncio davvero inaspettato? Si, avete letto proprio bene. Sempre molto attiva sul suo canale social ufficiale, pochissime ore fa, l’ex concorrente del GF Vip ha voluto condividere una notizia davvero sensazionale. Adesso è proprio ufficiale. Ebbene, ma a cosa facciamo riferimento esattamente? Scopriamo insieme ogni cosa.

Segui anche il nostro canale instagram –> clicca qui

Elisabetta Gregoraci, l’annuncio ufficiale a poche ore dalla diretta del GF Vip

Mancano pochissime ore alla nuova puntata del GF Vip, che, come raccontato anche in un nostro recente articolo, sembrerebbe essere davvero imperdibile, eppure Elisabetta Gregoraci è stata la protagonista di uno splendido annuncio a sorpresa. Attivissima e seguitissima sul suo canale social ufficiale, la conduttrice calabrese non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con il suo pubblico social. Oltre a condividere incantevoli scatti fotografici, che, come raccontato anche in diversi nostri articoli precedenti, descrivono alla grande la sua immensa bellezza, la Gregoraci è solita rendere partecipi i suoi sostenitori di tutto ciò che le capita. Lo ha fatto, ad esempio, quando, durante la sua vacanza a Dubai, ha aggiornato i suoi followers del piccolo incidente capitatole oppure dell’esperienza da brividi vissuta. Ma non è affatto finita qui. Proprio qualche ora fa, come dicevamo precedentemente, l’ex moglie di Flavio Briatore non ha potuto fare a meno di renderli partecipi di un grandissimo annuncio a sorpresa. Di che cosa parliamo esattamente? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, si tratta di una notizia sensazionale. E che, com’è giusto che sia, ha reso felici davvero tutti. Ma scopriamo insieme ogni cosa.

Ebbene si, avete letto proprio bene: Elisabetta Gregoarci sarà alla puntata di questa sera del GF Vip. Sappiamo benissimo che la settimana scorsa non l’abbiamo vista in puntata perché era a Dubai. Adesso, però, è ritornata. E, finalmente, potremo assistere a tutta la sua bellezza. Non vediamo l’ora, voi?