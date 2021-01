GF Vip, soltanto adesso spunta fuori un clamoroso retroscena che riguarda Sonia Lorenzini e Giulia Salemi: la rivelazione inedita.

È da poco uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, eppure Sonia Lorenzini continua a catturare l’attenzione su di sé. Attivissima e seguitissima sul suo canale social ufficiale, l’ex corteggiatrice ed, in seguito, tronista di Uomini e Donne non perde mai occasione di poter interagire con i suoi sostenitori. E, soprattutto, svelarsi come mai prima d’ora. Lo ha fatto anche qualche ora. Quando, nel rispondere ad una domanda postale da un utente Instagram, l’influencer ha raccontato un clamoroso retroscena su Giulia Salemi. Sappiamo benissimo che, durante il loro viaggio, le due giovani ragazze hanno particolarmente legato. E si sono lasciate andare, spesso e volentieri, a dei momenti davvero imperdibili. Eppure, sapete che, solo adesso, l’ex corteggiatrice ha svelato un aneddoto piuttosto curioso sul loro legame? Si, avete letto proprio bene: è così. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

GF Vip, Sonia Lorenzini svela un clamoroso retroscena su Giulia Salemi: la rivelazione arriva solo ora

Il percorso di Sonia Lorenzini nella casa del GF Vip, bisogna ammetterlo, non era iniziato nei migliori dei modi. Dapprima con un confronto con Tommaso Zorzi e poi con una furiosa lite nella lite sempre con lo stesso, l’ex tronista di Uomini e Donne non aveva ricevuto uno dei più grandi affettuosi e calorosi benvenuti. Eppure, passata la tempesta, è riuscita alla grande a viversi questa esperienza. Si è legata davvero a tutti, Sonia Lorenzini. Ed, in primis, con Giulia Salemi. Ecco, ma a proposito di lei: sapete che, qualche ora fa, l’ex concorrente del GF Vip ha svelato un clamoroso retroscena? Nel rispondere ad una domanda di un suo followers Instagram, la Lorenzini ha raccontato qualcosa che, mai prima d’ora, aveva raccontato. Diamoci uno sguardo insieme.

Ebbene si. Avete letto proprio bene. Inizialmente tra Sonia Lorenzini e Giulia Salemi non correva affatto buon sangue. Non ne conosciamo i motivi, sia chiaro. Fatto sta che, con il passare di giorni, le due giovanissime ragazze sono diventate grandi amiche.