Avete mai visto Sunny, la sorella di Karina Cascella? Attivissima sui social, è bella proprio come lei: conosciamola più da vicino.

Karina Cascella è sempre stata un personaggio di spicco nel panorama televisivo: l’abbiamo conosciuta come fumantina opinionista di Uomini e Donne, dove si è fatta amare dal pubblico per la sua schiettezza, ed oggi è una seguitissima influencer, invitata nei talk show più famosi di Mediaset. Il dating show di Canale 5 fu all’epoca galeotto per la bella aversana: qui, infatti, incontrò quello che sarebbe diventato il padre di sua figlia, l’ex tronista Salvatore Angelucci. Terminata la relazione, Karina ha poi incontrato il suo attuale compagno, Max Colombo. Sapevate che Karina ha una sorella più piccola? Si chiama Sunny ed è davvero stupenda.

Karina Cascella, ecco sua sorella Sunny

Nel passato della bionda opinionista non sono mancate forti sofferenze: la stessa Karina ha raccontato della sua difficile infanzia, trascorsa con un padre vittima dell’alcol che spesso esercitava violenza contro sua madre. Proprio quest’ultima, purtroppo, è scomparsa molto presto e per la splendida quarantenne si è trattato di un lutto devastante, com’è facilmente comprensibile. Ma Karina non è stata l’unica a dover fare i conti con una situazione familiare così difficile: le sue due sorelle, Daniela e Sunny, hanno infatti sofferto con lei di tutto questo. Non a caso, parlando proprio di sé e delle sue sorelle sul suo seguitissimo profilo Instagram, l’imprenditrice ha scritto: “Noi 3 che siamo cresciute insieme e troppo in fretta”, in riferimento proprio al dramma vissuto durante l’infanzia. Più piccola di Karina, Sunny Cascella è attivissima sui social: bella come sua sorella, è un’influencer seguita da migliaia e migliaia di follower. Bionda, occhi scuri e un bellissimo sorriso, Sunny ama postare scatti che la ritraggono insieme ai suoi cari, al compagno e alla loro figlia. Nella foto che vi mostriamo potrete ammirare la splendida sorella di Karina in tutta la sua bellezza.

Complimenti alla bellissima Sunny!