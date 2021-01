Mara Venier, momento imperdibile in diretta a ‘Domenica In’: la conduttrice non se lo sarebbe mai aspettata, cos’è successo.

La puntata del 10 Gennaio di Domenica In, c’è da ammetterlo, è stata più che imperdibile. Certo, ne siamo totalmente abituati, avete ragioni. Eppure, l’appuntamento di qualche ora fa ci ha lasciato completamente senza parole. Ricca di ospiti imperdibili e di collegamenti davvero incredibili, la scorsa puntata di Domenica In è stata davvero incredibile. Anche perché, diciamoci la verità, non sono nemmeno mancati i momenti più che divertenti. L’ultimo, ad esempio, è stato condiviso qualche ora fa dalla diretta interessata. Attraverso un video condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale, la simpaticissima Mara Venier ha reso partecipi il suo pubblico di un momento davvero imperdibile vissuto in diretta. Che, soprattutto, sia lei che la sua ospite Valeria Fabrizi, non si sarebbero mai aspettate. Di che cosa parliamo in particolare? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Segui anche il nostro canale instagram –> clicca qui

Mara Venier, momento imperdibile a Domenica In: avete visto anche voi?

Senza alcun dubbio, è proprio questo il punto di forza di Domenica In: il divertimento assicurato! Perché sì, gli ospiti entrano nello studio e si raccontano ampiamente alla padrona di casa. Ma c’è anche da dire che, settimana dopo settimana, la zia Mara Venier è sempre pronta a far sorridere il suo pubblico. Ed è successo anche nel corso dell’appuntamento di ieri, Domenica 10 Gennaio. Quando, in compagnia di Valeria Fabrizi, la padrona di casa ha dato origine ad un vero e proprio momento imperdibile. Di che cosa parliamo esattamente? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche perché, proprio qualche istante fa, attraverso un video condiviso sulla sua pagina Instagram, la conduttrice veneta lo ha voluto condividere nuovamente con i suoi sostenitori. Diamoci uno sguardo insieme.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

Mara Venier e Valeria Fabrizi credevano di essere in pubblicità. E, quindi, si sono messe a pulire con lo studio. In realtà, a loro insaputa, le due donne erano in onda. Insomma, un siparietto davvero imperdibile. E che, soprattutto, sottolinea la grande simpatia della padrona di casa.

E voi avete seguito questo momento?