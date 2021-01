Maria De Filippi, quanto costa la giacca nera indossata per la prima puntata di C’è Posta per Te? Cifra da capogiro.

È andata in onda sabato 9 gennaio la prima attesissima puntata della nuova stagione di C’è posta per te. Una puntata che, come tutti potevano immaginare, ha ottenuti ascolti record: la trasmissione di Maria De Filippi è una delle più amate e seguite della nostra tv, da ormai tantissimi anni. E anche quest’anno, il programma offre quel mix tra storie emozionanti e strappalacrime, e momenti esilaranti e di leggerezza. E non mancano i super ospiti: per la puntata di esordio, la De Filippi ha invitato Luca Argentero e Sabrina Ferilli con la sua bellissima mamma Ida. Una prima puntata eccezionale, durante la quale a colpire il pubblico è stato anche il look della padrona di casa. Per il debutto, Maria De Filippi ha indossato un completo che ha incantato tutti: in particolare, la giacca nera super luccicante non è passata inosservata! Sapete quanto costa? Ecco qualche dettaglio sull’outfit della conduttrice.

Maria De Filippi, quanto costa la giacca nera a C’è Posta per Te? Il prezzo vi lascerà di stucco

Avete seguito la prima puntata di C’è Posta per Te? Se si, avrete sena dubbio notato la giacca indossata da Maria De Filippi per il debutto di questa nuova stagione. Una giacca nera, abbinata a jeans scuri e decolleté neri con tacco a spillo. Ebbene, come riporta anche Fanpage.it, si tratta di un capo formato Saint Laurent, dal valore di 2.290 euro, anche se il prezzo attualmente è scontato.

Eh si, un look elegante ma al punto giusto, che ha convinto tutti, quello scelto dalla De Filippi per la prima puntata di C’è Posta per te. E voi, avete seguito le storie della puntata numero 1 di questa edizione? La prossima andrà in onda sabato 16 gennaio e sarà ricca di colpi di scena. Non perdetevela!