Arrivano i nuovi episodi di Sex and the City, l’annuncio è appena arrivato: ecco il nuovo teaser pubblicato sui social. I fan non vedono l’ora di assistere al ‘cambiamento’ delle protagoniste.

E’ andato in tv per la prima volta, dal 1998 al 2004 sul canale HBO. In pochissimo tempo Sex And The City è diventata una delle serie televisive più amate al mondo! Nel 2008 è uscito nelle sale il film e due anni dopo il sequel: la storia di Carrie, Samantha, Charlotte e Miranda ha fatto il giro del mondo e…è appena arrivata una clamorosa notizia! Ormai è ufficiale perchè è stato pubblicato anche dalla protagonista della serie, Sarah Jessica Parker: Sex and the City torna sul piccolo schermo con un nuovo capitolo! Tutte le info le ha date anche il settimanale Chi attraverso il canale social: ecco cosa sappiamo!

Sex and The City, clamorosa novità: l’annuncio ufficiale è appena arrivato

Arrivano i nuovi episodi di Sex And The City, ora è ufficiale! La serie televisiva più amata al mondo torna con un nuovo capitolo: si chiamerà ‘And just like that’. Andrà in onda su HBO ed avrà 10 nuovi episodi con protagoniste Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis: il settimanale Chi fa sapere che non ci sarà Kim Cattrall, l’attrice che ha interpretato Samantha. Si legge sul web che l’attrice ha deciso di non ritornare sul set con le sue ex colleghe per ‘incompatibilità caratteriali’.

Il settimanale sul canale social scrive che Carrie, la protagonista della serie, continuerà a dispensare consigli nella sua rubrica sull’amore. Come cambieranno gli amori e le amicizie delle incantevoli protagoniste ormai cresciute? Ora hanno 50 anni!

Anche la Parker, come già vi abbiamo scritto, ha postato sui social il primo teaser con ovviamente New York sullo sfondo.