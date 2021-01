Un posto al sole, Nina Soldano dopo l’uscita di scena del suo personaggio rompe il silenzio: ecco tutta la verità.

L’amatissima attrice Nina Soldano è l’interprete del personaggio di Marina Giordano nella seguitissima soap opera Un posto al sole. Come sappiamo, nella serie la tanto temuta manager sembra essere uscita di scena. Infatti, dopo che Roberto Ferri ha portato al collasso i Cantieri, la Giordano ha deciso di appoggiarsi all’uomo per cercare di riprendere quota, inconsapevole della strategia messa in atto dall’uomo. Solo negli ultimi giorni, Marina ha scoperto la verità, e dopo i tantissimi ripensamenti ha preso una drastica decisione, abbandonare Napoli, insieme al compagno Fabrizio. Una scelta che ha destato grande attenzione, dato che i fan dell’attrice hanno fin da subito smosso mari e monti, per cercare di capire se l’uscita di scena del suo personaggio dalla soap opera sia definitivo. A rompere il silenzio è stata proprio Nina Soldano, che con un post su instagram ha spiegato quanto accaduto.

Un posto al sole, Nina Soldano rompe il silenzio: la verità sulla partenza del suo personaggio Marina Giordano

Finalmente spunta la verità, Nina Soldano con un post su instagram sul suo profilo social ha spiegato quanto accaduto, riguardante la partenza del suo personaggio, ovvero di Marina Giordano, dalla seguitissima soap opera Un posto al sole. L’attrice con un lungo messaggio ha voluto dare delle pronte spiegazioni ai suoi tantissimi follower. “Vorrei chiarire un paio di cose: l’uscita di Marina non è stata una mia scelta; se Marina tornerà e quando, io questo ancora non lo so, l’unica certezza è la sua partenza”, questo quanto riportato dalla donna. Sembrerebbe quindi che la scelta della Giordano, non sia stata presa dall’attrice, anzi, al momento, neppure la Soldano è in grado di annunciare il ritorno del suo personaggio.

Purtroppo, proprio sui social, molti fan della donna hanno espresso il malcontento per la partenza di una delle protagonisti più amate della soap, ricoprendo sia il profilo ufficiale di Un posto al sole, sia quello dell’attrice, di tantissime domande. Per questo, Nina Soldano ha voluto dire la sua al riguardo, rompendo finalmente il silenzio. A quanto pare, soltanto con le prossime puntate la verità verrà fuori.