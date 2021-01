A Uomini e Donne un abbandono inaspettato da parte di un cavaliere del trono over: su Instagram, il post dedicato al suo percorso nel dating show.

Come rivelato nelle anticipazioni di questi giorni, ad Uomini e Donne c’è stato un colpo di scena imprevisto. Stiamo parlando dell’abbandono improvviso di un cavaliere del trono over, Simone Bolognesi. L’uomo ha infatti deciso di lasciare il programma di Canale 5 a cui era approdato quattro mesi fa. Il motivo della decisione non si conosce con precisione, ma la notizia è confermata proprio dal diretto interessato sul suo profilo Instagram. Con un post pubblicato in queste ore, Bolognesi ha infatti scritto delle considerazioni sull’avventura vissuta all’interno della trasmissione condotta dalla De Filippi. “Potrei scrivere un libro intero legato a questa esperienza.

Ho combattuto, ho stretto i denti, in certe situazioni sono riuscito anche ‘a strapparmi’ qualche sorriso…ma non è stato facile. Mai, sin dal primo giorno. E chi mi ha seguito ne è consapevole. Una cosa è certa: io non ho mai smesso di essere come sono”, ha scritto Simone sotto le 7 foto pubblicate sul popolare social network che lo ritraggono in vari momenti del suo percorso.

Uomini e Donne, il cavaliere abbandona: “Dopo nulla è più come prima”

Nonostante non sia riuscito a trovare l’anima gemella all’interno del programma Mediaset, il cavaliere ha voluto far sapere ai suoi sostenitori che le amicizie che ha avuto modo di instaurare in quest’avventura per lui sono state davvero importanti, anche quelle nate da discussioni. Anche coloro che sono stati solo di passaggio, gli hanno comunque lasciato qualcosa di importante. “Nei momenti più tosti”, Simone ha sentito la vicinanza di tutti loro.

Come anticipato, per ora non si conosce il reale motivo che abbia spinto Simone a lasciare Uomini e Donne, ma il cavaliere ha espresso tutta la sua gratitudine nei confronti di chi gli ha dato questa opportunità: “Perché a qualcuno potrebbe far sorridere, ma garantisco ‘dopo’, nulla è più come ‘prima’”, ha scritto.