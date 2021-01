Addio a Stacy Title: la regista americana è morta all’età di 56 anni

Addio a Stacy Title: la regista, sceneggiatrice e produttrice americana è morta all’età di 56 anni a causa della Sla.

Lutto nel mondo del cinema: la regista americana Stacy Title è scomparsa all’età di 56 anni, dopo aver lottato a lungo contro la Sla. Sceneggiatrice, produttrice e regista, era nota soprattutto per aver diretto Una cena quasi perfetta con Cameron Diaz e i film horror Hood of Horror , con Snoop Dog, e The bye bye Man, sua ultima pellicola, uscita nel 2017. Nel 1991 ha sposato l’attore e produttore Jonathan Penner, al quale è stata legata per 30 anni.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

È morta Stacy Title a 56 anni: combatteva contro la Sla

È morta all’età di 56 anni Stacy Title. Nata il 21 febbraio del 1964, la famosa regista, sceneggiatrice e produttrice non ce l’ha fatta, dopo tre anni di lotta contro la Sla, la Sclerosi Laterale Amiotrofica. Una carriera ricca di successi, quella della Title, di cui ricordiamo in particolare Una cena quasi perfetta con Cameron Diaz e gli horror Hood of Horror e The bye bye Man, suo ultimo film, uscito nel 2017. È stata candidata agli Oscar nel 1994, per il cortometraggio Down on the Waterfront. Ha diretto inoltre il thriller ispirato all’Amleto di Shakespeare, Il Diavolo dentro. Ha sceneggiato anche una serie non ancora uscita, Skull Island, ispirata al film Kong. Il suo ultimo lavoro da regista riguarda un episodio della serie Freakish. Nel corso della sua carriera, ha sceneggiato alcuni film con il marito Jonathan Penner, attore e produttore che ha sposato nel 1991: dal loro matrimonio, durato 30 anni, sono nati Connor e Ava. Attraverso Twitter, qualche ora fa, Penner ha ricordato la moglie condividendo un meraviglioso scatto: