Alessio Sakara mostra una foto inaspettata sul suo profilo: “Scatto del 2002, una leggenda accanto a me”, non era mai apparso così.

E’ ben noto per essere insieme a Martin Castrogiovanni e Belen Rodriguez, alla presentazione dell’amatissimo programma Tu si que vales. Insieme, formano un trio perfetto, sempre con quella risata pronta e la battuta presente. Alessio Sakara non è solo un eccellente conduttore, ma anche attore e soprattutto un grandissimo atleta. Il suo profilo instagram conta ben oltre i 200 mila follower, e proprio qui, ha pubblicato da pochissimo uno scatto particolare, che ha lasciato i fan senza parole. “Scatto del 2002, una leggenda accanto a me”: ecco come si è mostrato.

Alessio Sakara incanta i fan con uno scatto del 2002: è irriconoscibile

Alessio Sakara è un amatissimo personaggio televisivo, la sua popolarità è cresciuta in questi anni, dopo essere entrato a far parte della grande famiglia di Tu si que vales. Infatti, è presente in veste di conduttore, insieme a Belen Rodriguez e Martin Castrogiovanni. Sakara è anche un grandissimo atleta: è stato il primo italiano a competere nella promozione statunitense UFC, considerata la più prestigiosa nel periodo nel quale il presentatore ne fece parte, lottandovi dal 2005 al 2013, sia nella divisione dei pesi medi che in quella dei pesi mediomassimi, aggiudicandosi sei vittorie e otto sconfitte. Alessio, come abbiamo già riportato, è amatissimo, e seguitissimo, in particolare sul suo profilo instagram conta migliaia di follower. Proprio sui social, da pochissimo, ha pubblicato uno scatto sorprendente ed inaspettato. “Scatto del 2002, quando combattevo per il team… Una leggenda accanto a me. Ricordo ancora che gli allenamenti iniziavano alle 10 di sera e finivano a mezzanotte, tutto per abituarsi al fuso orario del Giappone“, ha riportato in didascalia l’uomo.

Una foto che subito è balzata allo sguardo vigile dei suoi follower, tutti hanno commentato entusiasti. A quanto pare, come ha poi scritto Sakara, si tratta di uno scatto risalente al 2002, quando aveva qualche anno in meno, e mostra un look diverso, con corti capelli. Un’immagine che in poco tempo ha raccolto tantissimi like: è stata una vera e propria sorpresa per i suoi fan!