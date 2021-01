Anticipazioni Beautiful 12 gennaio: arriva la decisione a sorpresa di Thomas, Hope e Liam spiazzati; ecco cosa accadrà nella prossima puntata della soap di Canale 5.

Colpo di scena a non finire, nelle ultime puntata di Beautiful. La soap opera americana è ormai un appuntamento fisso per gli italiani, che da anni seguono le complicate avventure della famiglia Forrester. E anche la puntata in onda oggi, 12 gennaio 2021, regalerà fortissime emozioni. Al centro della trama ci sarà ancora Thomas Forrester, che sembra essersi deciso a firmare il documento per l‘adozione di Douglas. Un modo per rimediare agli errori fatti: il giovane Forrester avrebbe capito che affidare il figlio a Hope e Liam è la scelta più giusta. Ma quali sono le reali intenzioni del figlio di Ridge? È davvero tutto oro quello che luccica? Scopriamo nel dettaglio le anticipazioni della puntata di oggi.

Anticipazioni Beautiful 12 gennaio: la decisione a sorpresa di Thomas sull’adozione di Douglas

Fan di Beautiful, tenetevi forte. La soap di Canale 5, questa settimana, regalerà tantissimi colpi di scena. E anche la puntata trasmessa oggi, 12 gennaio 2021, sarà assolutamente imperdibile. Tutti gli occhi sono puntati su quella che sembrerebbe essere una “tregua” tra Brooke e Thomas. Quest’ultimo, infatti, sembra aver deciso di riflettere sulla proposta di Brooke e della figlia Hope e di considerare l’ipotesi dell’adozione del figlio Douglas da parte di Hope e Liam. Thomas sembra, infatti, aver maturato l’idea che lasciare il piccolo alla coppia sia la soluzione migliore per tutti: ma sarà davvero così? O dietro alla momentanea quiete di Thomas si nasconde una tempesta? A quanto pare, il giovane Forrester ha qualcosa in mente e sta solo prendendo tempo prima di attuare il suo piano! Ma per vedere questo, dovremo aspettare qualche puntata. Nel frattempo, Brooke informa Hope e Liam della decisione di Thomas di considerare l’adozione. Il figlio di Ridge, infatti, ha promesso a Brooke di riflettere su cosa sarebbe più giusto per il piccolo Douglas e per il futuro di tutti. Una decisione che, però, non convince Liam, ancora molto dubbioso sulle intenzioni di Thomas. Avrà ragione?

Come potete vedere, le vicende di Beautiful diventano sempre più intriganti! Non ci resta che attendere le 13 e 40 per scoprire tutte le novità della soap opera più longeva e amata della nostra tv. E voi, seguirete l’appuntamento di oggi?