Anticipazioni Stasera tutto è Possibile della prima puntata di Martedì 12 Gennaio: clamorosa new entry, ci sarà proprio lei.

Questo è, senza alcun dubbio, il momento più atteso di questo 2021. Proprio questa sera, Martedì 12 Gennaio, Stefano De Martino sarà al timone di una nuova ed imperdibile edizione di ‘Stasera tutto è possibile’. Ereditata la conduzione dal grandissimo Amadeus, il giovane napoletano è riuscito facilmente a conquistare l’interesse e l’attenzione del pubblico italiano. Non soltanto perché il format del programma è davvero strepitoso e consente a tutti i suoi telespettatori di trascorrere diverse ore in totale relax e divertimento, ma anche perché il suo timoniere ha ampiamente dimostrato di essere un ottimo padrone di casa. Insomma, era più che normale che il bel De Martino venisse confermato per la seconda volta consecutiva. Ecco, ma in attesa di scoprire cosa ci riserverà questa prima puntata, siete curiosi di conoscere gli ospiti di questa sera? Stando alle anticipazioni trapelato da questo comunicato stampa della Rai, sembrerebbe che ci siano tantissimi ospiti davvero imperdibili. Come specificato, in tutte queste otto puntate ci saranno degli ospiti fissi e degli ospiti che, invece, si alterneranno. Ecco, ma siete curiosi di saperne di più? Scopriamo insieme.

Segui anche il nostro canale instagram –> clicca qui

Stasera tutto è Possibile, anticipazioni puntata del 12 Gennaio: graditissimi ritorni e clamorose new entry

Siete pronti ad un nuovo ed imperdibile appuntamento di ‘Stasera tutto è possibile’? Noi decisamente si. Anzi, ve lo ammettiamo, non vediamo proprio l’ora. Questa sera, Martedì 12 Gennaio, andrà in onda la prima puntata di questa sesta edizione, la seconda di Stefano De Martino. E, come al solito, sarà ricca di ospiti davvero incredibili. Ecco, ma a chi facciamo riferimento esattamente? Stando a quanto si apprende da questo comunicato stampa, sembrerebbe che, nel corso di questo otto puntate, ci saranno sia degli ospiti fissi e sia degli ospiti completamente inediti. Ma di chi parliamo in particolare? Da quanto si legge, quindi, sembrerebbe che gli ospiti fissi siano: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia. E gli ospiti completamente nuovi, invece? Bene, da quanto si legge, sembrerebbe che, nella prima puntata, ci saranno: Elettra Lamborghini, Valeria Graci, Nathalie Guetta, Sergio Friscia, Paolo Conticini, Francesco Arienzo, i Gemelli di Guidonia e Mago Heldin. Insomma, un cast davvero fenomenale, da come si può chiaramente comprendere. Ebbene, ma in cosa si cimenteranno? Ovviamente, alcune prove saranno sempre le medesime. A partire, quindi, dalla famosissima stanza inclinata. Fino a Segui il labiale. Ma, ovviamente, non mancheranno dei giochi completamente inediti.

Insomma, avete ancor qualche dubbio? Le anticipazioni ce lo hanno già preannunciato: la puntata di questa sera, Martedì 12 Gennaio, di Stasera tutto è possibile è praticamente impossibile.