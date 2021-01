Anticipazioni della puntata di ‘Un Posto al Sole’ 12 Gennaio: Filippo scoprirà un’amara verità e Clara è disposta a prendere una decisione.

Carissimi telespettatori di Un Posto al Sole ieri, Lunedì 11 Gennaio, si è aperta davvero alla grande la settimana, vero? Proprio nel corso dell’appuntamento di qualche ora fa, infatti, abbiamo assistito a dei grandissimi colpi di scena. A partire da, quindi, Cerruti che si trasferisce a casa di Mariella e Guido a Palazzo Palladini a causa di un problema presente nella sua abitazione. Fino a Filippo Sartori che continua ad aiutare Leonardo nel processo di disintossicazione. Ed, infine, Clara che, dopo aver parlato con Giulia, ammette ad Alberto di non essere affatto d’accordo al suo trasloco in una nuova casa senza di loro. Ebbene, ma la domanda sorge spontanea adesso: cosa accadrà stasera, Martedì 12 Gennaio? Se, come dicevamo, la scorsa puntata è stata ricca di argomenti e di tematiche molto interessanti, cosa accadrà in questa nuova puntata. Beh, stando ad alcune anticipazioni, sembrerebbe che accadranno numerosissime cose. A partire proprio dallo stesso Filippo che, purtroppo, verrà a conoscenza di un’amara verità che riguarda la morte di suo fratello Tommaso. Fino a Clara che, a quanto pare, sembrerà essere decisa a far prevalere le sue ragioni. Insomma, si prevede una puntata davvero imperdibile. Ma scopriamo qualche dettaglio in più.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Un Posto al Sole, anticipazioni del 12 Gennaio: l’amara verità sulla morte di Tommaso

Diteci la verità: dati i presupposti, non credete che la puntata di Un Posto al Sole di questa sera, Martedì 12 Gennaio, sia davvero imperdibile? Tranquilli, vi mostreremo tutte le anticipazioni. Procediamo, però, con ordine. E passiamo in analisi dapprima il ‘capitolo’ Filippo Sartori e Leonardo. Sappiamo benissimo che, dopo aver chiesto loro dei soldi, Serena e suo marito hanno deciso di aiutare il ragazzo nel processo di disintossicazione rinchiudendolo nel bed and breakfast. Tutto stava andando per il meglio quando, in preda ad una crisi di astinenza, Leonardo ha tentato di aggredire Filippo, non riuscendoci. È proprio in questo momento che, come abbiamo visto nella puntata scorsa, il giovane informerà della verità sulla morte di Tommaso. Il fratello di Filippo è realmente morto in Messico? Questo è quello che ci è stato detto in questi anni, è vero. Eppure, sembrerebbe che Leonardo non abbia detto le cose come stanno. Come reagirà Filippo? Staremo a vedere! Nel frattempo, anche tra Clara ed Alberto le cose non stanno andando per il meglio. Il buon Palladini è in procinto di trasferirsi senza Clara e suo figlio. Questa volta, però, la giovane non sembrerà affatto favorevole a lasciar correre la decisione del suo compagno. Tanto è vero che gli farà un ultimatum: se lascia Palazzo Palladini, Alberto non vedrà mai più né lei e né suo figlio.

Insomma, un appuntamento davvero imperdibile. Non lo pensate anche voi?