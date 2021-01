Anticipazioni Uomini e Donne, martedì 12 gennaio: colpo di scena tra Armando e Lucrezia; ecco cosa accadrà nella puntata di oggi.

Uomini e Donne è tornato più carico che mai. Dopo lo stop per le vacanze natalizie, infatti, la trasmissione di Maria De Filippi sta regalando colpi di scena a non finire. Come l’inaspettato confronto tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano, tornata in studio a sorpresa. Ma anche per la puntata di oggi, martedì 12 gennaio 2021, sono previste scintille. Puntata che dovrebbe aprirsi così come si è conclusa quella di ieri: Sabina, dopo il confronto con Biagio, parlerà di una sua nuova frequentazione e sarà protagonista di un botta e risposta con Gemma. Ma questa è solo una delle tante vicende che si svolgeranno oggi. Curiosi di scoprire cosa vedremo? Ecco le anticipazioni trapelate sul web.

Anticipazioni Uomini e Donne, martedì 12 gennaio: colpo di scena tra Armando e Lucrezia, Sophie vicina alla scelta

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Tutto pronto per una nuova puntata di Uomini e Donne. Come per lo scorso anno, anche nel 2021 la trasmissione di Maria De Filippi adotta il format dell’unione dei due troni, classico ed over, in un’unica super puntata. Tutti interagiscono con tutti: i colpi di scena sono all’ordine del giorno. E, anche nella puntata d oggi, 12 gennaio 2021, ne vedremo delle belle. Dopo la chiusura della parentesi dedicata a Sabina, si dovrebbe passare al capitolo Armando e Lucrezia. Un capitolo che non procede a gonfie vele: il cavaliere napoletano, infatti, non sembra essere intenzionato a dare l’esclusiva alla dama, scegliendo di frequentare ancora anche Brunilde. La conoscenza tra i due è giunta al capolinea? Staremo a vedere! Per quanto riguarda il trono classico, invece, sarà il turno di Sophie Codegoni, alle prese con la conoscenza con ben tre corteggiatori: Matteo, col quale ha chiarito dopo i problemi delle ultime puntate, Giorgio e Antonio. Per quest’ultimo, la tronista ammette di provare un interesse inferiore rispetto a quello che sente per i suoi ‘rivali’. In studio nascerà uno scontro, e, come abbiamo saputo dalle anticipazioni delle ultime registrazioni, Antonio sarà presto eliminato da Sophie. Non è chiaro, però, se l’eliminazione andrà in onda proprio oggi! Quel che è certo è che per la giovane tronista resteranno in gioco solo Giorgio e Matteo: chi dei due riuscirà a rubarle il cuore?

Insomma, ci attende una puntata ricca di sorprese! Non ci resta che sintonizzarci su Canale 5 al solito orario, 14 e 45. Uomini e Donne è pronto a tenerci compagnia!