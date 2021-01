Nuovo amore per Brian Austin Green, l’indimenticabile David Silver del celebre telefilm anni ’90 “Beverly Hills 90210”: chi è la fortunata.

Brian Austin Green e Megan Fox sono stati una delle coppie più belle del gossip: i due sembravano davvero indivisibili e dalla loro unione, durata dieci anni, sono nati tre figli, Noah, Bodhi e Journey. Dopo una crisi nel 2015, la rottura definitiva è arrivata la scorsa estate e la coppia ha divorziato. Ora il bellissimo attore californiano ha ritrovato l’amore: la notizia è stata resa ufficiale proprio dalla sua nuova lei attraverso un post su Instagram. In realtà le voci riguardo a questa nuova fiamma di Brian esistevano già: il magazine People aveva rivelato alcuni indizi sul gossip, ma la conferma è arrivata solo ora. Adesso che hanno deciso di uscire finalmente allo scoperto, vediamo chi è la donna che ha rubato il cuore della star americana.

Chi è Sharna Burgess, la nuova fiamma di Brian Austin Green

La fidanzata di Brian Austin Green è la 35enne australiana Sharna Burgess, ballerina di liscio nel cast della versione Usa di Ballando con le Stelle. A 15 anni ha partecipato alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi del 2000 e a 18, per inseguire il suo sogno, si è trasferita a Londra per approfondire lo studio della danza. Arrivata negli Stati Uniti, Sharna ha ballato sui palcoscenici dei teatri più importanti. Per incontrare l’amore però il destino aveva in serbo per lei uno spostamento a Los Angeles, città che le ha regalato l’amore, facendole appunto incontrare la star di ‘Beverly Hills 90210’ Dopo essere stati sorpresi dai paparazzi insieme all’aeroporto il giorno di Natale, ora la ballerina e il divo californiano sono finalmente pronti a vivere la loro storia d’amore alla luce del sole. Come anticipato, l’australiana ha infatti condiviso sul suo profilo Instagram la foto di un bacio tra i due, che appaiono innamorati e felici.

Facciamo i nostri migliori auguri alla splendida coppia.