Can Yaman e Diletta Leotta, ora è ufficiale: la conferma è appena arrivata

In questi giorni non si fa altro che parlare di loro. Tutto è nato da un‘indiscrezione lanciata da Anna Pettinelli su RDS: un’indiscrezione che ha decisamente infiammato il gossip. Parliamo di Can Yaman e Diletta Leotta, che, secondo la prof di canto di Amici di Maria De Filippi, si starebbero frequentando. La Pettinelli lancia una vera e propria bomba, affermando di aver saputo da fonti certe che i due sono stati visti scambiarsi baci appassionati. Nelle ultime ore, la voce del flirt tra l’attore turco e la conduttrice sportiva è diventata super virale sul web. E, a quanto pare, il gossip è destinato ad espandersi ancora di più. Pochi minuti fa il canale social del settimanale Chi ha pubblicato in anteprima la copertina del nuovo numero, in edicola mercoledì 13 gennaio. Ebbene, il primo scoop del 2021 è dedicato proprio a Can e Diletta, che sono stati immortalati insieme! In seguito, il post condiviso da Chi.

“Can Yaman e Diletta Leotta innamorati pazzi”. È quanto si legge nella didascalia dell’ultimo post apparso sui canali social del settimanale Chi. Domani, 13 gennaio 2021, uscirà un nuovo numero del settimanale diretto da Alfonso Singorini. E indovinate chi ci sarà sulla copertina? Proprio loro, l’affascinante attore di Daydreamer e la bellissima conduttrice di Dazn. Cosa c’è davvero tra di loro? Secondo quanto riportato da Chi, i due avrebbero trascorso “cinque giorni di passione in un grande albergo al centro di Roma”. Dove Diletta Leotta avrebbe raggiunto l’attore, approdato in Italia per girare uno spot pubblicitario diretto da Ferzan Ozpetek. Non solo: Can sarà il protagonista della nuova fiction su Sandokan, prodotta da Lux Vide. Insomma, l’Itlalia è un Paese a cui Can Yaman sembra essere particolarmente affezionato. Avrà anche trovato il grande amore? Staremo a vedere, intanto date un’occhiata alle foto:

Al momento, non ci sono state conferme o smentite da parte dei diretti interessati. Ma, in attesa di saperne di più, cosa ne pensate di questo ‘scoop’? Vi piace la coppia formata da Can e Diletta?