Chi è il Mago Heldin: età, carriera e vero nome del prestigiatore salentino, ospite nella prima puntata di Stasera Tutto è possibile.

Tutti lo conosciamo come il Mago Heldin, ma forse non tutti sanno che il suo vero nome è Egidio Russo. Nato a Nardò nel 1927 la sua passione per i giochi di prestigio è iniziata molto presto: all’età di 10 anni, nel 1982, ha debuttato sul palco, dando il via alla sua brillante carriera da prestigiatore ed illusionista. Carriera durante la quale ha utilizzato il nome d’arte Heldin. Ha vinto il Leone d’Oro per la comunicazione attraverso la Magia dal Palazzo dei cinema di Venezia. Ma scopriamo qualcosa in più su di lui, sulla sua carriera e soprattutto sui suoi prossimi impegni televisivi.

Chi è il Mago Heldin: sapete perché ha scelto questo nome d’arte?

Salentino d’origine e romano di adozione, il Mago Heldin è uno dei prestigiatori più amati del nostro Paese. La sua passione è stata ereditata dal papà, agente teatrale per 40 anni, che ha lavorato con tantissimi artisti, tra cui Silvan. Ha girato l’Europa col suo Magic Show ( The Art of Illusionist), ma ha partecipato anche a tantissimi programmi della nostra tv. Il primo, nel ’95, è stato Carramba che sorpresa. L’abbiamo visto successivamente a Buona Domenica, Uno Mattina Festa Italiana, Sanremo 2003 e tante altre trasmissioni. E qualche anno fa, lo abbiamo visto anche nel divertentissimo game show di Rai Due, Stasera tutto è possibile, dove sarà presente anche questa sera! Proprio così, tra gli ospiti dello show condotto da Stefano De Martino, ci sarà anche il Mago Heldin. Ma come è nato il nome d’arte scelto dall’illusionista? “Heldin è il mio nome d’arte e mi piaceva molto, perché suonava bene. Poi perché mi piacciono questi nomi con la N finale, vedi Silvan. All’epoca c’era Aldin, un altro illusionista, Holdin e allora ho pensato a Heldin”, spiega il mago in un’intervista di Gianfranco Gramola pubblicata su intervisteromane.net. Un’intervista in cui ha spiegato di aver scelto questo nome perché iniziava con la E di Egidio, alla quale ha poi deciso di aggiungere una H.

Tutto pronto quindi per il gran ritorno di Stasera tutto è possibile. Il divertentissimo programma di Rai Due è giunto alla sua sesta edizione, che partirà proprio questa sera. Di ospiti speciali, oltre a Mago Heldin, ce ne saranno davvero tantissimi. Appuntamento a questa sera, martedì 12 gennaio, su Rai Due alle pre 21 e 20!