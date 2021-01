Chi sono i Gemelli di Guidonia: sono davvero fratelli? Tutte le curiosità sul trio.

Si chiamano Pacifico, Gino ed Eduardo, ma tutti lo conosciamo come i Gemelli di Guidonia. Il nome originale del trio comico, in realtà, era gli Effervescenti Naturali: il nome d’arte “gemelli di Guidonia” è stato dato loro da Fiorello. In tanti si chiedono se i tre artisti sono realmente fratelli: ebbene, la risposta è! Il loro cognome è Acciarino, ma, nonostante l’appellativo, non sono gemelli. Curiosi di sapere qualcosa in più sul trio? Ecco tutte le curiosità.

Chi sono i Gemelli di Guidonia: sono fratelli, ma non gemelli; tutte le curiosità sul trio

Originari della Campania, Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino sono tre fratelli, la cui passione per il canto nasce prestissimo. Come si legge sulla biografia del sito ufficiale, nel 1999 vincono il Tibufestival e, l’anno dopo, si esibiscono per due volte a Piazza San Pietro, di fronte a Papa Giovanni Paolo II. Iniziano una lunghissima carriera, ricca di successi e di partecipazioni a famosi programmi radio e tv. Ospiti fissi in molti programmi notturni, nel 2006 partecipano allo spettacolo teatrale di Enrico Montesano “È permesso?”. Nel 2013, approdano all’Edicola Fiore, la celebre rassegna stampa di Fiorello ed è stato proprio quest’ultimo a dare loro l’appellativo di Gemelli di Guidonia. Li abbiamo visti, tra le altre trasmissioni, a I Raccomandati, Quelli che il calcio, Tu si que vales, Viva Rai Play e, nel 2020, a L’Altro Festival, il programma in onda subito dopo il Festival di Sanremo, condotto da Nicola Savino.

E questa sera, il trio sarà tra gli ospiti di Stasera tutto è possibile, il divertentissimo game show di Rai Due, che tornerà in onda proprio a partire da questa sera. A condurlo ci sarà sempre lui, Stefano De Martino. Tra gli ospiti della prima puntata, oltre ai Gemelli di Guidonia, ci sarà Elettra Lamborghini, Valeria Graci e il Mago Heldin.