Miguel Herrán, star de ‘La Casa di Carta’, si lascia andare alle lacrime su Instagram: fan in ansia per l’attore, cos’è successo.

“Sono bastati sei giorni per distruggermi. Non voglio parlare, né mangiare…”: con queste parole inizia lo sfogo di queste ore su Instagram dell’amatissimo attore spagnolo Miguel Herrán. La star de ‘La Casa di Carta’ ha infatti pubblicato sul suo profilo tre scatti, due dei quali lo ritraggono in lacrime: per ciascuna foto, la star originaria di Madrid ha fornito una spiegazione ai fan. Ma facciamo un passo indietro per capire cosa sta accadendo al bel Rio della seguitissima serie. Pochi giorni fa, Herrán aveva fatto sapere ai sui follower di dover osservare la quarantena per essere venuto in contatto con una persona positiva al Covid. In quell’occasione, sotto una sua foto con la mascherina, aveva scritto: “Dieci giorni in casa, a volte penso che questa vita sia una farsa e che le scene che giriamo siano la realtà. Questa epoca che ci tocca vivere è come un romanzo fantascientifico. Non ho caricato niente sui social perché preferisco circondarmi di chi vive la vita. Approfitto però di questa situazione straordinaria per dirvi che spero che tutto possa migliorare, per tutti. Spero che possiamo costruire un’umanità più forte, coscienziosa e solidale. Un’umanità più realista e meno egoista”, aveva infine auspicato. Ora però, al sesto giorno di isolamento, il 24enne sembra aver avuto un crollo che ha preoccupato molto i fan.

Miguel Herrán in lacrime: “Non sono più in grado…”

Ieri il giovane attore ha postato altri tre scatti, evidentemente esasperato dalla situazione che è costretto a vivere: “Mi sono fermato nel mio momento più costruttivo e tutto è diventato distruttivo. Sono deluso da me stesso, voglio essere una persona migliore” ha scritto. Poi, come anticipato, ha aggiunto la spiegazione per ognuna delle foto. Nella prima appare quasi sorridente: “Avevo appena ricevuto la notizia di dover restare in isolamento. Triste ma contento, dominavo le emozioni”, spiega; nella seconda e nella terza invece appare in lacrime: “Sesto giorno e non sono più in grado di controllare assolutamente nulla”. Nonostante ciò, conclude dicendo che si tratta solo di una sua personale riflessione.

Auguriamo tanta forza al giovane e bravissimo attore spagnolo.