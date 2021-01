In una sua recente intervista, Elettra Lamborghini si è lasciata andare ad una vera e propria rivelazione ‘choc’: la rivelazione clamorosa.

Il 2020, nonostante la drammatica emergenza Coronavirus, è stato un anno molto ricco per Elettra Lamborghini. Non soltanto la bellissima cantante si è sposata ed è diventata ufficialmente la signora Van De Wall, ma è stata la protagonista indiscussa di tantissimi nuovi progetti lavorativi. A partire dal suo primo album delle figurine fino al primo fumetto, la bellissima Lamborghini è stata, senza alcun dubbio, la vera e propria regina dell’anno che si è appena concluso. E, soprattutto, di quello che è iniziato da poco. E sapete perché? Elettra è la protagonista di una serie concentrata principalmente sulla sua vita e sulla sua quotidianità. Un evento davvero grandioso, da come si può chiaramente comprendere. E di cui la diretta interessata ha voluto ampiamente parlare e raccontare in una sua recente intervista a ‘Vanity Fair’. È proprio in quest’occasione che, oltre a parlare di questo programma televisivo, Elettra si è raccontata senza peli sulla lingua. E, soprattutto, si è lasciata andare ad una vera e propria confessione ‘choc’. Di che cosa parliamo esattamente? Nulla di ‘scandaloso’, sia chiaro.

Elettra Lamborghini, confessione ‘choc’: ‘Lo faccio ogni tanto’, i dettagli

Clamorosa novità per il 2021: Elettra Lamborghini è la protagonista di una seria incentrata sulla sua vita. In onda su Discovery dal 6 Gennaio, la cantante si racconterà senza troppi peli sulla lingua. Concentrandosi, quindi, sui suoi progetti lavorativi, ma anche sull’evento vissuto a Settembre scorso: il suo matrimonio. Ma non solo. Come raccontato dalla diretta interessata in una sua recentissima intervista a ‘Vanity Fair’, la serie televisiva racconterà davvero di tutto: a partire, quindi, dalla scelta dei suoi ‘custodi’ fino a molto altro ancora. Insomma, un evento che, diciamoci la verità, non si può assolutamente perdere. Ecco, ma mettendo da parte un attimo questa clamorosa novità, sapete che, proprio a ‘Vanity Fair’, la Lamborghini si è lasciata andare ad confessione ‘choc’? Si, avete letto proprio bene. ‘Lo faccio ogni tanto’, ha detto la cantante. Ecco, ma a cosa si riferisce esattamente? Beh, la risposta è davvero semplice: controllare il mondo dei social con un altro account. Chi è che non ne ha uno? Tutti. In primis, la Lamborghini. ‘Ogni tanto, però, entro su Instagram con un altro profilo per poter seguire determinate persone senza creare gossip’, ha detto.

Vi sareste mai immaginati una cosa del genere?