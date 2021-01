GF Vip, Elisabetta Gregoraci torna in casa: sapete quanto costa l’abito che ha indossato per la puntata di ieri? Cifra da capogiro.

Un ritorno scoppiettante, quello di Elisabetta Gregoraci al GF Vip. Dopo aver saltato la scorsa puntata, essendo a Dubai in compagnia del figlio Nathan, la showgirl calabrese è tornata nello studio del reality show più spiato della tv. E non solo! Elisabetta, infatti, è tornata anche in casa, per un confronto con Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Il sentimento tra i due sembra essere sempre più forte, ma la Gregoraci ha voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe. E per la diretta di ieri, la showgirl ha indossato un abito che non è passato affatto inosservato. E che ha messo in risalto il suo fisico statuario. Curiosi di sapere quanto costa? Ve lo sveliamo subito!

GF Vip, Elisabetta Gregoraci torna in casa: quanto costa il mini abito indossato

Elisabetta Gregoraci è stata una delle protagoniste assolute del GF Vip 5. E, nonostante abbia lasciato la casa un bel po’ di tempo fa, in casa si continua a parlare di lei. Soprattutto per via della nuova storia nata in casa tra Pierpaolo e Giulia. Con i quali, ieri sera, la Gregoraci ha potuto confrontarsi attraverso il vetro della glass room. Un botta e risposta acceso, ma a colpire tutti è stato anche il look scelto dalla conduttrice per la puntata di ieri. Un mini abito chiaro, con dettagli in oro, e super aderente, firmato Elisabetta Franchi, come molti altri capi scelti dalla Gregoraci per questa avventura al GF Vip. Sapete quanto costa? 459 euro! Al vestito, Elisabetta ha abbinato stivali alti dello stesso colore. Ecco una storia pubblicata da Elisabetta nelle sue stories, poco prima della puntata:

Eh si, un abito davvero incantevole! Che la Gregoraci ha ‘spoilerato’ ai suoi numerosi followers: ben 1 milione e 600 mila sono i fan che seguono la showgirl su Instagram. Fan che, giorno dopo giorno, seguono e supportano l’ex concorrente del GF Vip. E voi, cosa aspettate a seguirla sui social? Non ve ne pentirete!