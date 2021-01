Chi è Francesco Arienzo, tutti lo ricorderanno a Italia’s Got Talent: ecco qualche dettaglio sulla sua brillante carriera e l’amicizia speciale con Frank Matano.

Lo vediamo nello studio televisivo di Stasera tutto è possibile: Francesco Arienzo è un personaggio noto alla tv per aver partecipato a Italia’s Got Talent. Parliamo di un attore comico napoletano, nato nel 1981. Oggi vive a Milano e vanta una carriera super brillante. Ha lavorato con artisti di un certo calibro come Biagio Izzo, Pino Insegno, Pierfrancesco Pingitore, ed è stato autore di diverse commedie portate in molti teatri italiani. Francesco Arienzo ha partecipato come concorrente, nel 2017, al talent Italia’s Go Talent: ha stregato letteralmente uno dei giudici che lo ha scelto per dare vita ad un sodalizio artistico. Non tutti ricorderanno questi dettagli: vi spolveriamo la memoria!

Francesco Arienzo, carriera d’oro e la speciale amicizia con il famoso personaggio tv

Francesco Arienzo, come vi abbiamo già anticipato, ha partecipato ad Italia’s Got Talent nel 2017. Il comico napoletano ha fatto un’ottima impressione a tutto il pubblico del talent show, ai giudici ma in particolare ad uno. Frank Matano è stato letteralmente stregato dal comico. Parliamo di un colpo di fulmine che ha permesso ad Arienzo di incominciare un sodalizio artistico con il famoso personaggio televisivo. Insieme infatti si sono esibiti insieme in spettacoli come ‘Franci’, fatto da diversi sketch con monologhi davvero esilaranti.

Tra Frank e Francesco Arienzo è nata un’amicizia davvero speciale: lo scorso 4 settembre, data in cui Arienzo festeggia il suo compleanno, Frank gli ha dedicato un post davvero adorabile. “Tanti auguri a una delle persone più divertenti del mondo” sono le parole che si leggono sui social del noto personaggio televisivo accompagnate da una sequenza di foto dei due comici insieme sul palco.