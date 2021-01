Dopo la nomination di ieri sera da parte di Maria Teresa Ruta, Cecilia Capriotti si lascia andare ad un duro sfogo e scoppia in lacrime.

Al GF Vip, anche ieri sera il momento delle nomination è stato fatidico: si tratta del momento in cui i concorrenti approfittano per togliersi i cosiddetti “sassolini dalla scarpa” o per buttare finalmente fuori ciò che pensano davvero. E’ proprio ciò che è accaduto tra Maria Teresa Ruta e Cecilia Capriotti alla luce del litigio avvenuto tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. La giornalista ha nominato l’attrice dicendo di non averla capita in alcune cose, come quando ha dichiarato che Tommaso e Dayane avrebbero chiarito le loro incomprensioni e invece avrebbero solo ballato insieme. La Capriotti non l’ha affatto presa bene e, terminata la puntata, c’è stato un confronto molto duro tra le due. La Ruta ha chiesto alla coinquilina di parlare dell’argomento, ma la Capriotti non ne ha voluto sapere, limitandosi a dire: “No non mi interessa. Io non ho detto niente di quello che mi imputavi. Io con te ho sempre avuto un occhio di riguardo non credo lo meritassi, ti reputo una persona diversa da quella che pensavo”. Maria Teresa, alquanto stupita, ha risposto: “Non vuoi però nemmeno sentire quello che penso io. Parti dal presupposto che sei tu ad avere ragione”. Stamattina poi, Cecilia si è rifugiata nel letto di Rosalinda e Dayane, lasciandosi andare ad un pianto inaspettato. Vediamo cosa ha detto tra le lacrime.

Segui anche la nostra pagina Instagram—->>>clicca qui

Cecilia Capriotti in lacrime: “Voglio andar via”

Dopo aver trascorso una notte agitata, Cecilia Capriotti svegliatasi prima degli altri coinquilini, ha sentito la necessità di cercare conforto tra le braccia di Dayane. Sdraiatasi accanto alla modella, la Capriotti è scoppiata in lacrime ed ha detto di voler andar via: “Uno lascia la bambina per passare venire qui e passare per una demente che mette zizzania…non ho più stimoli, troppe ansie, mai una cosa che ti gratifica…”, ha detto piangendo. Ovviamente, lo sfogo era in riferimento alla nomination ricevuta dalla Ruta.

Voi cosa ne pensate? Condividete quanto detto da Maria Teresa?