Colpo di scena al GF Vip: in puntata irrompe la madre di Dayane Mello con un videomessaggio in cui smentisce quanto raccontato dalla figlia.

In questi mesi il pubblico del GF Vip ha avuto modo di conoscere la drammatica storia di Dayane Mello: nelle scorse settimane, la splendida modella ha raccontato la sua difficile infanzia in Brasile, segnata da fame e povertà e da una madre che per un periodo si è prostituita. Oggi la 31enne dice di aver perdonato la donna, ma ammette che il rapporto tra loro è abbastanza anomalo, fatto solo di telefonate. Nonostante la madre le dica di amarla, Dayane confessa di non riuscire ad avvertire questo affetto, anche se le piacerebbe farle conoscere sua figlia Sofia. Tutte le sofferenze vissute hanno portato la modella addirittura a pensare al suicidio. Ma ecco che arriva un colpo di scena: la madre di Dayane è pronta a dire la sua verità.

GF Vip, la madre di Dayane nega il passato raccontato dalla figlia

Ivone Do Santos, 53 anni, vive nello stato di Santa Caterina in Brasile. Dopo aver ascoltato il racconto fatto dalla figlia, la donna ha deciso di contattare il Grande Fratello per fare chiarezza e dare la sua versione dei fatti. Ma andiamo con ordine. Durante la puntata andata in onda stasera, abbiamo visto la modella chiamata nella Mistery Room da Alfonso Signorini. Dayane ha spiegato di essere stata felice nella sua vita solo quando è nata sua figlia e di aver visto per l’ultima volta sua madre verso i 13 anni. Poi ha visto un videomessaggio di sua madre: la donna ha raccontato la sua difficile vita, le difficoltà attraversate a causa dell’uomo con cui ha avuto Dayane e suo fratello. A questo punto, però, la donna ha negato di essersi mai prostituita. “Non sono mai stata una prostituta, ho sofferto per tirarti su fino all’età di sette anni”, ha detto la madre della gieffina. La Mello si è giustificata dicendo che, purtroppo, ogni anno è venuta a scoprire ulteriori dettagli del proprio passato e che lei si basa su quanto le è stato raccontato. “Da parte mia non c’è un giudizio, c’è solo quello che mi hanno raccontato”, ha detto la modella.

Un racconto straziante, che certamente non lascia indifferenti e che ha rappresentato uno dei momenti più emozionanti della puntata.