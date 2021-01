Gf Vip, reazione choc di Maria Teresa Ruta: è successo da pochissimo, è scoppiata in una rabbia furiosa, i concorrenti spiazzati.

Il Grande Fratello Vip continua ad entusiasmare i telespettatori, ovviamente il successo si deve alle dinamiche create dai concorrenti, che riescono a mantenere alta l’attenzione del pubblico. Proprio ieri è andata in onda la puntata del reality, e come sempre i colpi di scena non sono mancati: al centro dell’attenzione il rapporto di Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli. Il legame fra i due giovani sembra non essere ben visto, in particolare, la famiglia dell’ex velino ha manifestato una simpatia maggiore per la Gregoraci. Nonostante le forti affermazioni, Giulia non si è lasciata certamente scalfire. Intanto, le ore all’interno della casa sono trascorse, e a colpire l’occhio vigile dei telespettatori c’è stato uno sfogo di Maria Teresa Ruta; la donna ha avuto una reazione tanto choc quanto inaspettata, che ha lasciato i concorrenti spiazzati.

GF Vip, Maria Teresa Ruta scoppia in lacrime, ed esplode in una reazione choc

Come abbiamo anticipato, proprio da pochissimo, a colpire i fan del programma è arrivata una reazione inaspettata della bella Maria Teresa Ruta, a quanto pare, allo stremo, per le tante affermazioni ascoltate nei suoi confronti. La donna, questa volta, non ha retto, e ha così manifestato la sua furia in casa, assumendo un atteggiamento che ha lasciato gli altri coinquilini impietriti. Com’è possibile qui vedere, inizialmente, Tommaso ha cercato di consolare la Ruta, ma subito dopo è scoppiata in pianto, il tutto accompagnato dalla successiva rabbia. Maria Teresa attraversando la casa e andando in piscina, si è lasciata andare completamente: “Basta, mi sono rotta i co***, dormo in lavatrice, nessuno mi deve sopportare…BASTA”, ha ripetuto più volte, “Sono una persona e se sbaglio pago, votatemi, non ne posso più”.

Lo sfogo di Maria Teresa Ruta#GFVIP pic.twitter.com/2Wi5uS4xhm — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) January 12, 2021

Una reazione così forte che ha lasciato senza parole tutti, e ovviamente anche i telespettatori. Tommaso si è più volte avvicinato alla donna cercando di recuperare la situazione, consolandola, accompagnato anche da Stefania, Rosalinda e Giulia. A quanto pare, la Ruta non è più riuscita a contenere la rabbia, e ha così espresso animatamente la sua esasperazione, arrivata ad un punto di non ritorno. Un momento che ha scosso i concorrenti, dato che non avevano mai visto la donna tanto furibonda.