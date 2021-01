In questa foto era certamente giovanissimo, oggi possiamo dire che è un grandissimo attore e comico: avete capito di chi si tratta?

Un ricordo apparso sul profilo instagram di uno dei più amati ed apprezzati attori, ma non solo, anche comico, ed è seguitissimo, sempre pronto a sorprendere i telespettatori. Nello scatto appare giovanissimo, in un’immagine in bianco e nero. Ovviamente, molti suoi fan hanno subito commentato entusiasti di poter essere partecipi di un momento che riguarda il suo passato. Proprio questa sera lo vedremo nell’amatissimo programma Stasera Tutto è possibile, che apre con la conduzione di Stefano De Martino. Una trasmissione che vede sfidarsi un gruppo di comici e personaggi dello spettacolo, affrontando una serie di prove divertenti in cui devono giocare, ballare, cantare, improvvisare, e recitare, il tutto accompagnato dalle tante risate del pubblico. Gli indizi forniti sono tanti, vi chiediamo, avete capito di chi si tratta?

Una foto in cui appare giovanissimo, oggi è un amatissimo attore e comico

Sono molti i personaggi del mondo dello spettacolo che amano condividere immagini di quando ancora erano giovanissimi, o comunque in tenera età. E’ un modo questo non solo per rendere partecipi i follower della propria vita, ma anche per tornare con la mente ai tempi passati. In questa foto possiamo ammirare un giovane ragazzo, oggi però divenuto amatissimo, per la sua battuta sempre pronta, e quel talento incredibile. Vi anticipiamo, nel 2020, è stato uno dei concorrenti di Tale e quale show, mentre questa sera, martedì 12 gennaio, sarà presente nell’amatissima trasmissione Stasera Tutto è possibile. Avete capito di chi si tratta? Ma proprio di lui, dell’apprezzatissimo Francesco Paolantoni, comico, attore e commediografo. Nel corso di questi anni ha raggiunto una fama straordinaria, ha presenziato in tantissimi programmi portando in scena ogni volta uno spettacolo meraviglioso, e soprattutto super divertente.

In questi anni, ha intrapreso anche la carriera di attore, recitando in diversi film, come in Fatalità, L’amore molesto, Terra Bruciata, Il segreto del successo, A Napoli non piove mai, Una festa esagerata, La Reliquia, e tantissimi altri ancora, sarebbe difficile citarli tutti. Tutte le volte, Paolantoni ha conquistato il pubblico: dobbiamo dirlo, è davvero amatissimo! Nella foto che abbiamo prima mostrato era giovanissimo, lo scatto è apparso sul suo profilo instagram, e molti sono stati i commenti ricevuti dai fan, tutti sorpresi.