La simpaticissima e talentuosa Nathalie Guetta è un personaggio molto amato dal pubblico e, questa sera, la rivedremo a Stasera tutto è possibile: sapete chi è suo fratello? È famosissimo!

La simpaticissima Nathalie Guetta è un’artista talentuosa, che ha conquistato il pubblico con la sua semplicità, allegria e la sua voglia di mettersi sempre in gioco. Originaria di Parigi, classe 1958, ha raggiunto la fama in Italia prendendo parte alla fiction “Don Matteo” in cui ricopriva il ruolo iconico della “perpetua”. Nathalie Guetta proviene da una famiglia affascinante: sociologo il padre, gallerista la madre. Quando aveva solo sedici anni, la giovane artista decise di lasciare casa sua per perfezionare l’arte circense e dedicarsi ad una serie di corsi. Giunta in Italia, approdò a Napoli, dove si è dedicata ad insegnare clownistica e mettendo in scena spettacoli con i burattini. Divenuta celebre, qualche anno fa abbiamo potuto ammirarla a “Ballando con le stelle”. In seguito, diventa un volto ricorrente dell’acclamatissimo “Stasera tutto è possibile” dove tornerà a farci sorridere anche questa sera, per la nuovissima edizione. Forse non tutti sanno che Nathalie Guetta ha un fratello davvero famosissimo: siete pronti a scoprire chi è?

Nathalie Guetta, chi è il suo famosissimo fratello

Per amor di precisione, si tratta di un fratellastro: i due, infatti, hanno madri diverse. Il fratello della talentuosa artista è il celebre David Guetta! Parliamo di un produttore discografico e un disc jockey noto in tutto il mondo! L’affascinante David è nato come la sorella a Parigi, nel 1967. Nel corso della sua eccezionale carriera ha collaborato con artisti di fama mondiale, da Lady Gaga a Madonna, dai Black Eyed Peas a Rihanna e tantissimi altri. La sua passione per la musica nasce con lui e inizia a dedicarsi alle prime esibizioni già all’età di diciassette anni. David Guetta è padre di due figli, nati dal matrimonio con quella che ora è la ex-moglie, Cathy Lobe. Il celebre artista ha un profilo Instagram seguito da oltre otto milioni e mezzo di follower. Del resto, da un artista del suo calibro non c’era da aspettarsi nulla di diverso. Nathalie Guetta ha anche un altro fratello, Bernard Guetta, che è anche fratellastro di David.

E voi, sapevate che David e Nathalie Guetta erano fratello e sorella? Siamo certi che molti non avevano mai colto la parentela!