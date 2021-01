L’anno nuovo è appena iniziata, ma l’estate non è così lontana: come rimettersi in forma? Eseguite anche voi l’allenamento di Paola Di Benedetto: risultati super garantiti.

Adesso non ci sono più scuse: bisogna rimediare a qualche peccato di gola che, senza alcun dubbio, tutti noi ci siamo concessi durante le feste natalizie. Il 2021, lo sappiamo benissimo, è iniziato davvero da pochissimi giorni. Eppure, l’estate non è poi così lontano. Ebbene, cosa fare quindi? Come è possibile rimettersi in forma per il mare? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato di come la bella Diletta Leotta, attraverso una serie di Instagram Stories caricate sul suo profilo social ufficiale, abbia mostrato ai suoi sostenitori come ‘smaltire la lasagna’. Adesso, invece, siete curiosi di sapere com’è possibile prepararsi per l’estate con una forma fisica super smagliante? Bene, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. Anzi, più che altro, ci pensa Paola Di Benedetto. Diverse settimane fa, attraverso brevi video condivisi sulla sua pagina Instagram, l’ex Madre Natura ha condiviso il suo classico allenamento domestico che, senza alcun dubbio, può esservi più che utile. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamo insieme ogni cosa.

Paola Di Benedetta, l’allenamento per un’estate da urlo: provateci, risultati infallibili!

Pistol squat su sedia con slanci laterali: tutto quello che vi occorre è una sedia e degli elastici che introdurre all’interno dei vostri piedi e posizionarli leggermente più in alto delle vostre caviglie. E poi? Sedetevi sulla sedia, sollevate una gamba ed estendetela frontalmente. Una volta fatto questo, iniziate a scendere verso il basso, mandando indietro i fianchi, finché non sarete perfettamente seduti. Dopo rialzatevi sulla stessa gamba. Il pistol è un esercizio che lavora principalmente sulla parte inferiore del vostro corpo, ma che garantisce anche una maggior forza e stabilità. Nel video mostrato da Paolo Di Benedetto, però, c’è un piccolo esercizio in più. Prima di risedervi e, quindi, di completare il pistol, estendete lateralmente la stessa gamba, in modo da lavorare anche l’esterno coscia; Affondo bulgaro con apertura laterale: anche questo, come quello precedentemente, è un esercizio che lavora anche sulla forza ed agilità ed, ovviamente, su tutti i muscoli inferiori. Vediamone l’esecuzione. Posizionate una gamba su una panca o, in questo caso, una sedia, ed appoggiateci il piede sopra. E l’altra gamba, invece? La risposta è semplice. Appoggiatela per bene a terra ed esegue un affondo, finché il ginocchio della gamba che si trova sulla panca tocca il pavimento e poi si risale. Ebbene. Una volta risaliti ed assunta, quindi, una posizionata eretta, aprite lateralmente la vostra gamba (gli elastici questa volta vanno posizionati più in alto delle rotule); Aperture in decubito laterali con varianti: prendete un tappetino, posizionatavi di fianco, indossate gli elastici leggermente più in basso delle vostre rotule, piegate un braccio a 90° grandi, in modo da esservi d’appoggio, così come anche le vostre gambe. Una volta assunta questa posizione, la varianti sono:

1) unite benissimo i vostri piedi ed allargate le gambe;

2) alzate leggermente il bacino ed allargate le gambe;

3) unite entrambi gli esercizi. I movimenti sono: alzate il bacino, allargate la gambe e ritornate nella vostra posizione di partenza.

Questo, quindi, è uno degli allenamenti di Paola Di Benedetto. Che, senza alcun dubbio, può essere svolto tranquillamente dalle vostre case. E, soprattutto,