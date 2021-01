Il programma in onda su La7 è stato sospeso a causa dei bassi ascolti: Tv Blog riporta la notizia ed anche le considerazioni della conduttrice.

La notizia appena arrivata riguarda un programma che va in onda su La7 la domenica. La trasmissione L’Aria di Domenica, spin off de L’aria che tira, condotto da Myrta Merlino non tornerà in onda. La trasmissione andata in onda su La7 dal 15 novembre al 20 dicembre non tornerà in tv dopo la pausa natalizia: a rendere pubblica la notizia è Tv Blog che riporta anche le considerazioni della Merlino. Chiudendo la puntata del 20 dicembre, prima della pausa natalizia, la padrona di casa aveva ringraziato Vauro Senesi e Gerardo Greco per aver lavorato insieme nel programma di intrattenimento. Nonostante sia stato sospeso per i bassi ascolti, la conduttrice si ritiene soddisfatta di quanto raggiunto fin ora. Ecco le sue parole.

Programma sospeso per bassi ascolti: l’annuncio è appena arrivato

E’ stato sospeso il programma L’aria di Domenica, condotto da Myrta Merlino ogni domenica su La7 alle 14.10. La trasmissione ha trattato temi politici, economici e di attualità con tanti ospiti in studio, servizi e collegamenti via Skype. La decisione di sospendere il programma è arrivata per via dei pochi ascolti. La concorrenza di Domenica In su Rai Uno, con Mara Venier, forse si è fatta sentire: la conduttrice Merlino però si ritiene ugualmente soddisfatta.

“Un esperimento pienamente riuscito perché ha raggiunto il target prefissato del 3% di share, un risultato raggiunto in anticipo rispetto ai tempi previsti e richiesti dall’Azienda” ha rivelato ai microfoni di TvBlog. Dopo aver debuttato con il 3 % di share e mezzo milione di spettatori, la trasmissione era ‘scivolata’ nel secondo appuntamento. Così anche nelle puntate successive: la Merlino ha aggiunto che stanno ragionando su una riedizione nel medio periodo.