Roberto Valbuzzi, spunta la foto del matrimonio sul suo profilo social: i follower senza parole per tanta bellezza.



E’ l’amatissimo chef presente negli ultimi tempi nel seguitissimo programma Cortesie per gli ospiti, Roberto Valbuzzi è decisamente apprezzatissimo. Insieme a Csaba dalla Zorza e Diego Thomas sta riscontrando un successo incredibile, il trio mostra ogni volta una grande affinità. La trasmissione mette alla prova le abilità culinarie e le nozioni di galateo di coppie di amici, fidanzati, marito e moglie o conoscenti, che si sfidano con un’altra coppia, con un invito nella propria dimora. Roberto con il suo talento, ma anche col grande senso dell’umorismo, conquista i telespettatori. Sappiamo, che lo chef è sposato con la bellissima Eleonora Laurito, esattamente dal 2018, e hanno incorniciato il loro amore con la nascita di una bellissima bambina. Sui social è seguitissimo, e proprio qui ama condividere sia scatti che riguardano la sua vita professionale, ma anche scatti intimi insieme alla sua meravigliosa famiglia. Proprio qui, è apparsa una foto incantevole, un’immagine del giorno del suo matrimonio.

Roberto Valbuzzi, spunta la foto del giorno del suo matrimonio con Eleonora: quanta bellezza!

Roberto Valbuzzi è uno chef che ha alle spalle una carriera pienissima. Dopo il diploma ha iniziato a lavorare in vari ristoranti, fino a sfondare in televisione, sempre in programmi inerenti la cucina. Proprio negli ultimi tempi, come abbiamo già riportato, è presente insieme a Csaba dalla Zorza e Diego Thomas al timone della trasmissione Cortesie per gli ospiti, in onda su Real Time. L’amatissimo chef è sposato con Eleonora Laurito dal 2018, insieme sono bellissimi. Il suo profilo instagram è ricco di foto in cui appare insieme alla sua amata moglie, ma anche alla sua tenera bambina. Proprio sul suo profilo social, andando a sfogliare indietro, è apparsa una foto del giorno del suo matrimonio. Com’è possibile vedere, si mostra insieme a sua moglie, e sono davvero meravigliosi. Ovviamente in abito elegante, lei incantevole, col suo vestito che lascia senza parole, e lui, il grandissimo chef, mostra uno sguardo super emozionato.

Entrambi sorridono felici. “Esattamente due anni, dicono che pioveva quel giorno, io ho visto solo il sole”, ha riportato Roberto, ricordando il momento esatto che ha segnato la sua vita, riempiendola di colore.