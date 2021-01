Il talentuoso, simpaticissimo e affascinante Sergio Friscia è un personaggio amatissimo dal pubblico: ‘il titolo’ di cui non sapete, un retroscena sorprendente che vi lascerà senza parole.

Dotato di una simpatia straordinaria, di un fascino incredibile e di un sorriso che incanta il pubblico. Sergio Friscia è un volto amatissimo dell’intrattenimento italiano, ma c’è una passione incredibile che lo riguarda e che vi lascerà senza parole: un ‘titolo’ davvero particolare, di cui non sapete. Nato a Palermo nel 1971, il celebre artista ha iniziato la sua lunga carriera lavorando come disc jockey e come animatore nei villaggi turistici. Diplomato al liceo linguistico, si sposta poi a Roma. Qui, prende parte a diversi programmi di successo. Sergio Friscia si cimenta anche nel ruolo di attore e recita in teatro e sul grande schermo. Dal 2008/2009 al 2018/19 è un volto storico di Mezzogiorno in famiglia. Lo ammiriamo anche come inviato di Striscia la notizia e, nel 2016, come conduttore dell’anteprima del Festival di Sanremo. Da stasera tornerà a divertire e incantare il pubblico come ospite di “Stasera tutto è possibile”, condotto dal talentuoso Stefano De Martino. Scopriamo insieme il sorprendente titolo che Sergio ha ottenuto!

Sergio Friscia, una passione sorprendente: il titolo di cui non sapete

Il talentuoso artista che ha conquistato il pubblico con la sua allegria e simpatia, ha una passione davvero sorprendente. Siamo certi che molti non ne sono a conoscenza. Sergio Friscia, infatti, è cintura nera di karate! Per la precisione di FIJLKAM, di cui è anche istruttore oltre che insegnante tecnico. Dal 2017 fa parte della Nazionale italiana Karate Master FIJLKAM a livello agonistico. Un vero e proprio talento! Dal 2017, inoltre, diventa anche Componente della Commissione Nazionale Comunicazione e ‘Partnership della Federazione’. Come se non bastasse, Sergio Friscia ha anche un’altra passione. Sempre nel 2017 ha conseguito il brevetto di istruttore subacqueo! Il celebre artista è un vero portento non solo sul palco, ma in qualsiasi campo si cimenti. Il suo straordinario talento e la sua determinazione sono davvero di grande ispirazione per tutti.

Ecco il talentuoso Sergio Friscia nel corso di una immersione. Di seguito, invece, uno scatto pubblicato sempre sul suo profilo Instagram dove indossa la divisa da karate.

E voi, avreste mai immaginato che Sergio Friscia avesse tutte queste incredibili passioni?