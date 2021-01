Torna in tv Stasera tutto è possibile: pochi minuti fa, a poche ore dalla puntata, Stefano De Martino ha dato uno spoiler su chi entrerà in scena questa sera!

Cresce l’attesa per il ritorno in tv di Stasera tutto è possibile, lo show condotto da Stefano De Martino. Dal 12 gennaio il famoso conduttore napoletano condurrà uno dei show più divertenti della tv, in onda su Rai 2 alle 21.20. La sesta edizione sarà ricca di sorprese, porterà ancora una volta sorriso e buonumore nelle case degli italiani. Sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli ci saranno tantissimi ospiti che si ‘sfideranno’ in giochi super divertenti: nessun premio, nessun vincitore, solo tante risate! Comici, attori, personaggi dello spettacolo sono pronti a trascorrere una serata in compagnia del bel De Martino che ha conquistato tutti in qualità di conduttore. Per il primo appuntamento sono attesi Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Sergio Friscia, Elettra Lamborghini, Valeria Graci, Francesco Arienzo e tanti altri ospiti. Proprio negli ultimi minuti, a poche ore quindi dalla puntata in onda, è spuntata sul canale social del conduttore una telefonata a sorpresa. Di chi si tratta? Vi sveliamo subito lo ‘spoiler’.

Stasera tutto è possibile, spunta la telefonata a sorpresa: lo spoiler a poche ore dalla puntata

Sarà una puntata ricca di buonumore e sorrisi quella di questa sera: Stasera tutto è possibile torna su Rai 2 con ospiti e giochi! Proprio pochi minuti fa Stefano De Martino, conduttore dello show, ha pubblicato un piccolo spoiler: ha mostrato a tutti una telefonata fatta a poche ore dalla puntata. Sul cellulare del presentatore compare il nome di Maria de Filippi: ci sarà anche lei questa sera a STEP? La risposta è no! La chiamata in realtà è indirizzata al comico ed imitatore che ha lasciato tutti di stucco lo scorso anno in Made in Sud.

Parliamo di Vincenzo De Lucia, imitatore della famosissima conduttrice televisiva Maria de Filippi. Quando entrò in scena con il completo nero ed un decolletè nero, a Made in Sud, uno spettatore distratto quasi poteva credere che si trattasse proprio di lei. Vincenzo De Lucia è specializzato proprio nell’imitazione della De Filippi: il timbro di voce, le movenze che il comico porta sulla scena sono proprio uguali a quelle della famosissima presentatrice Mediaset. Lo vedremo dunque questa sera a STEP? Sì! Nel video pubblicato su IG Stefano chiede al suo amico e collega se ci sarà: “Va bene, vengo” è la risposta dell’imitatore di Maria De Filippi!

Questa sera il divertimento è assicurato!