Stefano De Martino ha pubblicato una vecchia foto di lui da bambino: correva l’anno 1993 ed era vestito da elefante! Tutti hanno notato un particolare impressionante!

E’ uno dei conduttori televisivi più amati del momento. Stefano De Martino ne ha fatta di strada per meritarsi la carriera d’oro di cui può vantarsi oggi. Lo abbiamo conosciuto nel talent show Amici di Maria De Filippi: era il 2009 quando, in qualità di ballerino, lasciava il segno, nonostante l’eliminazione alla semifinale. Dal 2010 divenne ballerino professionista del talent show più amato dagli italiani. Da allora la sua carriera è stata sempre più indirizzata verso il successo: la sua vita privata insieme alle sue grandi capacità gli hanno permesso di diventare oggi uno dei personaggi più amati della tv italiana. Torna questa sera, 12 gennaio 2021, su Rai 2 con lo show Stasera tutto è possibile: riporterà buonumore e risate ai telespettatori italiani grazie agli sketch, ai giochi, in compagnia dei simpaticisissimi ospiti! Sui social, ovviamente, è seguitissimo: è spuntata una vecchissima foto del bel latin lover che ha catturato l’attenzione. Correva l’anno 1993…Date un’occhiata!

Stefano De Martino, la foto è inedita: correva l’anno ’93, hanno notato tutti quel dettaglio

Stefano De Martino ha pubblicato sul suo canale social una vecchissima foto. Si vede lui da bambino in una vecchia foto ricordo: indossa un abito, di carnevale si pensa, originale. In questa fotografia De Martino era un elefante! Correva l’anno 1993, il conduttore aveva quindi 4 anni! In questa foto è davvero incantevole e simpatico, date un’occhiata:

I fan del presentatore ed ex ballerino si sono complimentati per la bellezza chiaramente, ma c’è un particolare nella foto che non è sfuggito a nessuno! La somiglianza di Stefano da piccolo con suo figlio Santiago è davvero impressionante. “Stessi occhi, stesso sorriso di Santi”, “Uguale al tuo bimbo”, “Santiago il clone” sono alcuni dei commenti degli utenti IG che si leggono sotto il post. Come dargli torto?