Stefano De Martino, il grave lutto che l’ha profondamente addolorato: il messaggio da brividi per questa dolorosissima perdita.

È da quando ha fatto il suo debutto nella scuola di Amici che Stefano De Martino ha letteralmente cavalcato l’onda del successo. Dapprima come ballerino e conduttore del medesimo talent che lo ha lanciato nel mondo dello spettacolo ed, in seguito, colonna portante di diversi programmi televisivi di successo, il bel napoletano è, senza alcun dubbio, uno dei volti più amati ed apprezzati del piccolo schermo. Sapete che, però, all’incirca cinque anni fa, il bel De Martino ha potuto toccare con mano il dolore? Conosciamo benissimo la sua vita privata e sappiamo che, purtroppo, il matrimonio con Belen Rodriguez è definitivamente terminato per la seconda volta. Quello a cui facciamo riferimento, però, è un gravissimo lutto che, com’è giusto che sia, l’ha fortemente addolorato. Tanto è vero che, proprio sul suo canale social ufficiale, è spuntato un vero e proprio messaggio da brividi proprio per questa sua dolorosissima perdita. Ecco, ma a cosa facciamo esattamente riferimento? Scopriamo insieme ogni cosa.

Stefano De Martino, il lutto che l’ha profondamente addolorato: messaggio straziante

Attivissimo e seguitissimo sul suo canale social ufficiale, Stefano De Martino non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con i suoi sostenitori. Facendoli entrare, così, nella sua vita ed, ovviamente, nel suo quotidiano. Pensate, il suo profilo Instagram conta, oltre che più di 4 milioni di followers, ben 2326 post. Da qui, quindi, si può chiaramente immaginare che il bel ballerino napoletano condivide davvero di tutto con il suo pubblico. È proprio per questo motivo che, esattamente il 26 Dicembre del 2016, Stefano De Martino non ha potuto fare a meno di scrivere un vero e proprio messaggio da brividi per la dolorosissima perdita avuta qualche mese prima. ‘Vorrei scriverti tante cose, ma lo sai già che a me non va di scavare in fondo. Mi manchi’, ha scritto l’ex marito di Belen Rodriguez a corredo di questo delizioso scatto che lo ritrae in compagnia di suo nonno. Perché sì, è proprio lui che, nel 2016, è venuto a mancare. Una vera e propria dolorosa perdita, da come si può chiaramente comprendere. Anche perché, lo sappiamo benissimo, Stefano non ha mai nascosto di essere particolarmente legato ai suoi nonni. Ed, in particolare, a suo nonno. Tanto da dedicargli addirittura un tatuaggio con il nomignolo con cui veniva chiamato quando era piccolo.

Insomma, un lutto che, da come si può chiaramente comprendere, l’ha profondamente addolorato. D’altra parte, si sa benissimo: quando si perde una persona cara, il dolore non si può affatto spiegare.