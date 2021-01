Brutta notizia per i fan di “Un posto al sole”: dopo Marina Giordano va via un altro personaggio molto amato?

Un posto al sole è la soap opera più longeva della televisione italiana. La serie girata a Napoli intrattiene i telespettatori di Rai Tre dal 1996. La soap ogni sera fa registrare un ottimo numero di ascolti e da anni ormai è una delle punte di diamante della terza rete. La serie tv si trova spesso in linea con gli eventi e le stagioni della realtà, anche se quest’anno la produzione ha deciso di non trattare il tema Coronavirus.

Un posto al sole, brutta notizia: un altro personaggio andrà via?

Di recente, la soap opera “Un posto al sole” ha perso uno dei suoi interpreti principali. Nina Soldano, interprete di Marina Giordano, ha lasciato definitivamente la serie televisiva. Il suo addio è stato dolorosissimo. I fan erano legati al personaggio di Marina ed hanno accusato il colpo. Secondo alcune indiscrezioni che circolano sul web, Nina Soldano ha lasciato la soap per motivi economici. La crisi ha colpito soprattutto il mondo dello spettacolo, in particolare le produzioni. Una scelta dolorosa, ma quasi ‘obbligata’ per la produzione della soap opera.

Le brutte notizie, però, sembrano non essere finite. Marina Giordano, infatti, non potrebbe essere l’unica ad abbandonare la serie televisiva. Nelle prossime settimane potrebbe esserci un nuovo addio sconvolgente ad Un posto al sole. I fan iniziano a tremare e sul web è già partito il toto-nomi. Chi abbandonerà l’amatissima serie televisiva? Tra i personaggi più apprezzati dal pubblico ci sono Renato Poggi, Roberto Ferri, Franco Boschi, Guido Del Bue e soprattutto Raffaele Giordano. Il portiere di palazzo Palladini è l’anima della soap opera napoletana.