Valeria Graci è un’attrice e comica molto amata e seguita, ma sapete che ha vissuto un vero e proprio dramma? Il racconto da brividi.

Valeria Graci, ammettiamolo, non ha assolutamente bisogno di presentazioni. Entrata nel mondo dello spettacolo come membro del duo ‘Katia & Valeria’, l’attrice e la comica milanese decanta di un successo davvero clamoroso. Eppure, nonostante il suo lavoro sia proprio quello di far ridere e divertire, in pochissimi sanno che, nel suo passato, la simpaticissima conduttrice televisiva ha vissuto un vero e proprio dramma. Badate bene, non facciamo riferimento, alla violenza psicologica subita nel corso del suo precedente matrimonio raccontato, per la prima volta in assoluto, a Verissimo. Bensì, vi stiamo parlando di un vero e proprio dramma vissuto. E che la simpaticissima Graci ha voluto raccontare in una sua intervista a ‘Nuovo Tv’. Ecco, ma a cosa facciamo esattamente riferimento? Ovviamente, vi diremo ogni singola cosa. Vi anticipiamo soltanto che Valeria ha confessato di essere stata operata d’urgenza. Ecco i dettagli.

Valeria Graci, incredibile dramma: la confessione da brividi

Sempre sorridente e, soprattutto, con la voglia di far ridere e divertire, eppure, come dicevamo precedentemente, Valeria Graci ha alle spalle un vero e proprio momento terribile. Sia nel corso della sua intervista a ‘Nuovo Tv’ che nello studio di ‘Verissimo’, l’attrice e comica milanese ha voluto ampiamente parlare del suo incredibile dramma. Che, addirittura, l’ha costretta ad un’operazione di urgenza. Stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che, dopo il parto, la simpaticissima conduttrice abbia scoperto di avere una patologia ereditaria. Stiamo parlando proprio della otosclerosi. Una malattia scoperta molto tempo dopo. E, soprattutto, scoperta perché, di notte, non sentiva piangere suo figlio. Insomma, un momento davvero drammatico, da come si può chiaramente comprendere. Che, ovviamente, la Graci è riuscita a superare brillantemente. ‘Sono stata operata d’urgenza’, ha continuato a dire Valeria. Continuando a spiegare che, adesso, porta delle protesi alle orecchie.

Insomma, un vero e proprio dramma, come dicevamo precedentemente. Ma che, fortunatamente, è riuscita a superare.