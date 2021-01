Valeria Graci, spunta uno scatto del passato: “Giovani, magre e senza rughe”, con lei c’è Katia Follesa.

Oggi Valeria Graci è una famosa comica, attrice e conduttrice italiana, ma forse non tutti ricordano il mitico duo con cui è diventata famosa, “Katia e Valeria”. Duo nato nel 2001, in coppia con Katia Follesa, e che ha partecipato a tantissimi programmi televisivi, da Colorado Café a Zelig, da MTV Comedy Lab a Scherzi a parte. Il duo si è sciolto nel 2012, ma le comiche sono rimaste ottime amiche. E, spulciando sul profilo Instagram della Graci, abbiamo trovato una foto ricordo della coppia davvero bellissima. Guardiamola insieme.

Valeria Graci, spunta uno scatto del passato con Katia Follesa: insieme formavano il duo Katia e Valeria

Oggi sono due conduttrici e comiche amatissime, ma chi non ricorda i divertentissimi sketch di Katia e Valeria? Il duo comico formato da Katia Follesa e Valeria Graci ha fatto sorridere milioni di telespettatori in tantissime trasmissione, soprattutto Zelig e Colorado. Il duo, oggi, si è sciolto, ma le due comiche restano grandi amiche. E sul profilo di Valeria, lo scorso ottobre, è apparsa una foto che non potete non vedere. Si tratta di una foto ricordo, che la Graci condivide con una simpaticissima didascalia: “Ricordiamoglielo al mondo chi eravamo e che potremmo ritornare giovani magre e senza rughe”. Date un’occhiata allo scatto:

Una pioggia di likes e commenti ha invaso il post, a dimostrazione del fatto che, nonostante il passare degli anni, il pubblico non ha dimenticato il mitico duo. “Dai tornate insieme a farci ridere”, scrivono i fan tra i commenti. Nel frattempo, potrete seguire Valeria Graci questa sera, su Rai Due: la comica infatti è una degli ospiti della prima puntata di Stasera tutto è possibile. Il game show di Rai Due torna in onda proprio questa sera, con la sesta stagione. A condurlo sarà ancora una volta Stefano De Martino: appuntamento alle 21 e 20!