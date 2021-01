Alex Zanardi, aggiornamento importante: “È tornato a parlare”

Aggiornamento importante sulle condizioni di Alex Zanardi: “È tornato a parlare”, le parole della sua dottoressa

Lo scorso 19 giugno, durante una staffetta di beneficenza in handbike, Alex Zanardi, pilota automobilistico e paraciclista, è stato coinvolto in un grave incidente sulla Statale 146 a Pienza, in provincia di Toscana. L’uomo ha perso il controllo del suo veicolo, scontrandosi contro un camion. Il pilota e paraciclista è stato trasportato al policlinico Le Scotte di Siena, dove è stato subito sottoposto ad un intervento neurochirurgico e maxillo-facciale. L’atleta è rimasto per qualche giorno in grave condizioni e in terapia intensiva fino al risveglio indotto dai medici. In seguito, Zanardi è stato dimesso dall’ospedale e trasferito in una struttura di eccellenza a Costa Masnaga, Villa Beretta, salvo poi, “a fronte di intercorsa instabilità delle condizioni cliniche”, essere trasferito nuovamente trasportato al San Raffaele di Milano.

Alex Zanardi, importante aggiornamento sulle sue condizioni

L’ex pilota di Formula 1, in seguito al grave incidente dello scorso 19 giugno, sta proseguendo la riabilitazione all’Ospedale di Padova. Alex Zanardi lotta ormai da sette mesi, dopo aver subito diverse operazioni, molte anche abbastanza delicate. La neuropsicologa che lo cura, Federica Alemanno, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, parlando delle condizioni dell’atleta e dando un aggiornamento molto importante. La dottoressa ha parlato del risveglio del campione e parlando delle sue condizioni ha detto: “È stata una grande emozione quando ha cominciato a parlare, nessuno ci credeva. Alex è riuscito a comunicare con la sua famiglia”. Una notizia bellissima, che fa ben sperare i fan di Zanardi. Il pilota e paraciclista torna a parlare e a comunicare con la sua famiglia.

Alex Zanardi è stato risvegliato con la tecnica awake-surgery. La dottoressa ha così spiegato al Corriere della Sera: “Si tratta della la chirurgia da svegli. È una tecnica molto particolare che si fa in pochissimi centri in Italia e ha come obiettivo quello di garantire al paziente la migliore qualità di vita possibile dopo un’inevitabile intervento chirurgico alla testa”. La dottoressa Alemanno ha dichiarato di essere rimasta colpita dalle sue capacità di recupero.