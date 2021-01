Anticipazioni Beautiful, puntata di mercoledì 13 gennaio: Thomas prende una inaspettata decisione, mentre Ridge ritrova una sorpresa ad attenderlo.

In questi ultimi giorni, la seguitissima soap opera Beautiful ha incantato i telespettatori con una vicenda alquanto altalenante e forte. Infatti, abbiamo assistito ad un rapporto molto movimentato, che vede al centro delle dinamiche Thomas, e il suo piccolo Douglas. Nella puntata che andrà in onda oggi, a breve, al centro dell’attenzione ancora l’uomo, che dovrà fare i conti con le sue profonde consapevolezze, arrivate dopo le parole di Brooke. Ma non solo, Ridge troverà una ‘sorpresa’ in camera, e resterà certamente stupefatto. Scopriamo insieme cosa succederà nella nuova puntata che andrà in onda oggi.

Anticipazioni Beautiful, 13 gennaio: la decisione di Thomas, e lo stupore di Ridge

Beautiful è una soap opera che da anni riscontra un successo incredibile. In Italia va in onda dal 1990, ma la serie ha preso forma nel 1987. Una fama raggiunta grazie ovviamente non solo agli attori, che riescono con le interpretazioni portate in scena ad appassionare i telespettatori, ma anche grazie alla trama, sempre più coinvolgente. Tra qualche ora, andrà in onda una nuova puntata di questa avvincente avventura. Colpi di scena animeranno la vicenda. A quanto pare, ci aspetta un Thomas sempre più perplesso, infatti, Brooke cerca di imporre al giovane la firma ad un documento, per adottare il piccolo Douglas. La donna sta cercando in tutti i modi di convincerlo, e sembra esserci quasi riuscita, dato che il ragazzo si mostra sempre più dubbioso sulle sue capacità di essere un buon padre. Quando Thomas presenta i documenti, ad esplodere è Ridge, stanco ormai dell’atteggiamento di sua moglie. E’ convinto che quest’ultimo non rinuncerebbe mai al bambino, e per questo decide di affrontare apertamente Brooke. A quanto pare, l’uomo accusa la Logan di aver cercato in tutti i modi di manipolare suo figlio, e in questo avvincente scontro, l’attenzione cadrà sicuramente su un particolare colpo di scena: cosa succederà?

Intanto, dopo aver lasciato Brooke con Donna, Ridge torna a Villa Forrester, per trovare riposo, e pensare a quanto accaduto. Una volta entrato nella sua camera, troverà una sorprendente sorpresa, infatti, Shauna sarà lì ad aspettarlo. Lo stilista avrà una reazione improvvisa? Come reagirà? Lo scopriremo nella prossima puntata che sarà ricca di inconvenienti, tenetevi pronti!