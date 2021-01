Anticipazioni Uomini e donne, puntata del 13 gennaio: Gemma amareggiata, e Armando sempre più deciso.

Una nuova puntata di Uomini e donne sta per andare in onda, l’attesa è già alta. L’amatissimo programma non smette di sorprendere i telespettatori, con continui colpi di scena, tra ritorni inaspettati, rotture improvvise e scontri sempre all’ordine del giorno. Nelle ultime puntate abbiamo assistito al ritorno di Ida Platano, che ha raccontato quanto avvenuto con Riccardo: fra i due è arrivato un confronto acceso, che ha sorpreso il pubblico. La stessa conduttrice ha più volte ribadito la non necessità, al momento, di infangarsi a vicenda. Nella puntata che andrà in onda oggi, a quanto pare, al centro dello studio dovrebbe tornare Gemma Galgani, che aggiornerà i telespettatori sulla conoscenza con Maurizio: cosa sarà successo fra i due?

Anticipazioni Uomini e donne, 13 gennaio: Gemma e Maurizio sempre più lontani, e Armando deciso

Al centro dello studio, nella puntata di oggi, ancora una volta lei, l’amatissima Gemma Galgani, che rivelerà particolari sulla conoscenza con Maurizio. Tra i due le cose sembravano andare per il verso giusto, tanto che la dama ha raccontato di aver fatto l’amore con l’uomo, tra la gioia e l’entusiasmo di tutti. Purtroppo, secondo le parole della donna, i due non si sono visti per qualche tempo, e sono sorti i primi problemi. Protagonista del trono over, nella puntata di oggi, sembrerebbe esserci anche lui, Armando Incarnato. Il cavaliere è alle prese con la conoscenza con Brunilde, ma sembra essere ormai deciso a rompere con la donna, per dedicarsi esclusivamente a Lucrezia. Cosa succederà fra i due?

Spazio poi al trono classico, nella puntata andata in onda ieri abbiamo visto la bellissima lettera che Matteo ha scritto per Sophie. Quando il ragazzo è entrato in studio, è stato evidente l’emozione che entrambi i giovani provavano. Matteo ha fatto recapitare un mazzo di fiori, tra la gioia della tronista. Quest’ultima ha ribadito il non voler fare passi in avanti nei suoi confronti, ma di aspettare una reazione del corteggiatore: cosa vedremo oggi? Intanto, come sappiamo, Davide Donadei è alle prese con la scelta, che sembrerebbe essere sempre più vicina. Il tronista però appare sempre più dubbioso, arriverà finalmente la fatidica decisione?