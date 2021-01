Arianna Cirrincione è incinta? La risposta arriva direttamente dall’ex tronista di Uomini e Donne, Andrea Cerioli: ecco tutta la verità.

Nelle ultime ore non si parla d’altro: Arianna e Andrea Cerioli, l’amatissima ex coppia di Uomini e Donne, è in dolce attesa? L’ex tronista, pochi giorni fa, per fare gli auguri alla sua compagna per il loro anniversario ha scritto qualche parola che ha fatto sognare i fan. “Ho scritto che ho tutto quello che voglio… quasi tutto… manca qualcosa e non vedo l’ora che arrivi” sono alcune delle parole che si leggono sotto ad un romanticissimo post scritto dal bel Cerioli per la sua dolce metà. Parole che hanno subito lasciato intendere che ‘qualcosa sta per arrivare’: i fan hanno pensato si trattasse di un bebé! Pioggia di commenti, auguri e tanti altri pensieri hanno riempito il post pubblicato su Instagram: ma qual è la verità? Finalmente Cerioli ha rotto il silenzio: sentite cos’ha rivelato!

Uomini e Donne, Arianna Cirrincione incinta? Andrea Cerioli rompe finalmente il silenzio

La famosissima ed amata coppia di Uomini e Donne è in dolce attesa? La risposta è no! Andrea Cerioli ed Arianna Cirrincione non aspettano un bimbo: l’ex tronista ha tolto ogni dubbio ai fan che credevano che un piccolo bebé stesse per arrivare. “Ragazzi deve esserci stato un misunderstanding. Arianna non è incinta.. Ho solo detto che è una cosa che non vedo l’ora che accada…Mi hanno chiamato anche gli zii dall’America per farmi le congratulazioni” sono le parole che ha scritto poco fa l’ex tronista sui social.

Insomma, nessun bebè in arrivo: la coppia non aspetta un bambino, così come credevano i fan. Arriverà ma non adesso, una cosa è certa: il Cerioli non vede l’ora che arrivi questo momento!