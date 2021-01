Barbara D’Urso fa una confessione sui social: “Sono scioccata”, di seguito vi raccontiamo cos’è successo alla conduttrice televisiva

Barbara D’Urso è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. La donna conduce programmi di successo come Pomeriggio Cinque, Live – Non è la D’Urso e Domenica Live. Le sue trasmissioni riescono ad ottenere sempre un numero di ascolti altissimo e la D’Urso ormai è divenuto un volto di punta della rete del Biscione. La conduttrice, inoltre, detiene il record del maggior numero di programmi condotti contemporaneamente. Da qualche anno è tornata al timone del Grande Fratello, reality show che ha portato al successo all’inizio degli anni duemila.

Barbara D’Urso, confessione ‘choc’

La D’Urso è una delle conduttrici più seguite sui social, in particolare su Instagram, dove conta più di due milioni di seguaci. Oggi pomeriggio, tra le stories del popolare social network, ha raccontato cosa l’è successo mentre era in macchina. Questa mattina, la conduttrice era in vena di ricordi ed ha pubblicato su Instagram foto e video della Dottoressa Giò, uno dei suoi più grandi successi. Mentre era in macchina e pubblicava appunto questi ricordi, in radio hanno passato il brano di Fiorella Mannoia, “Quello che le donne non dicono“, colonna sonora della serie televisiva. La coincidenza ha fatto sobbalzare la D’Urso, che tra le stories del popolare social network ha dichiarato: “Sono rimasta scioccata. Ho fatto un video perchè ho pensato che non ci credeva nessuno“.

Il ritorno della Dottoressa Giò in prima serata su Canale 5 è stato seguito da moltissimi telespettatori. I fan di Barbara D’Urso si augurano che la serie televisiva possa continuare sui canali Mediaset. Al momento, però, non ci risultano novità all’interno dei palinsesti. La Dottoressa Giò tornerà in corsia?