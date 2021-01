Secondo quanto riportato dal settimanale ‘Novella 2000’, sembrerebbe proprio che Belen Rodriguez sia incinta: secondo figlio in arrivo?

Belen Rodriguez, lo sappiamo benissimo, non ha mai nascosto di voler diventare nuovamente madre. La nascita del piccolo Santiago, avvenuta nell’Aprile del 2013, le ha letteralmente cambiato la vita. Ovviamente, in meglio. E la showgirl non vede l’ora di poter riprovare quelle sensazioni con un altro bebè. Ebbene, ma quando avverrà il lieto evento? Stando a quanto si apprende da ‘Novella 2000’, sembrerebbe non troppo tardi. Da quanto si legge, sembrerebbe che la showgirl argentina sia in attesa del suo secondo figlio. Sarà davvero così? Ovviamente, al momento, non abbiamo nessuna conferma, ma nemmeno nessuna smentita. Fatto sta che, da quanto si legge, sembrerebbe proprio che l’argentina sia nuovamente incinta. D’altra parte, se così fosse, non c’è nulla da meravigliarsi. La storia d’amore con Antonino Spinalbese procede davvero alla grande. Quindi, l’arrivo di un bebé non farebbe altro che arricchire ancora di più il loro amore. Ma cerchiamo di capire qualche cosa in più.

Belen Rodriguez incinta? Indiscrezione bomba, i dettagli

Stando a quanto si apprende da ‘Novella 2000’, sembrerebbe proprio che Belen Rodriguez sia nuovamente incinta. Al momento, come dicevamo precedentemente, né lei e né Antonino Spinalbese hanno confermato o smentito tale notizia. Fatto sta che, da quanto si legge su ‘Novella 2000’, sembrerebbe che ‘la fonte è di quelle che non si mettono in dubbio’. Ma le ‘sorprese’ non sono affatto finite qui. Da quanto si legge, sembrerebbe che l’argentina sia già al terzo mese. E che sia lei che l’ex hair stylist siano pronti a dare il lieto evento. Ecco, ma sarà davvero così? Realmente, la modella argentina e il bel Spinalbese sono in attesa del loro primo figlio? Al momento, purtroppo, non possiamo darvi alcuna risposta certa. Ma, ovviamente, state collegate con noi. Perché, se davvero fosse così, sarete i primi a saperlo.

Conosciutisi in estate, sembrerebbe proprio che Belen ed Antonino stiano per diventare genitori. Se davvero fossi così, tantissimi auguri alla coppia.