La talentuosa Cristina D’Avena è un volto iconico che ha fatto sognare intere generazioni con le sue eccezionali sigle: l’inaspettata aspirazione, sapete qual era in realtà il suo grande sogno?

Originaria di Bologna, classe 1964, Cristina D’Avena è una vera e propria icona del panorama musicale e con le sue sigle eccezionali ha fatto sognare generazioni intere. Bellissima e dotata oltre che di un grande talento di una innata luminosità e dolcezza. Il suo esordio arriva quando, da giovanissima, ad appena tre anni e mezzo, si cimenta a cantare “Il valzer del moscerino” allo Zecchino d’Oro. Nel corso della sua straordinaria carriera, la splendida artista, che è anche attrice e conduttrice, ha interpretato i brani dei cartoni animati più amati e iconici per grandi e piccini. Molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che ha un compagno e, in un’intervista a La Repubblica, ha rivelato anche perché non è diventata mamma. C’è però un altro retroscena che riguarda la splendida Cristina D’Avena e di cui molti non sanno: qual era il suo sogno, la sua aspirazione?

Cristina D’Avena, qual era il suo sogno

Immaginare la talentuosa artista in vesti diverse da quelle di cantante, attrice e personaggio dello spettacolo sembra davvero incredibile. Eppure, c’è stato un periodo nella vita di Cristina D’Avena in cui le sue aspirazioni erano molto diverse. Forse non tutti sono a conoscenza della cosa, ma il padre della talentuosa cantante era un medico. Come ha rivelato lei stessa nel corso di un’intervista, anche la bellissima artista sognava, inizialmente, di seguire questa strada. Si era anche, infatti, iscritta all’Università che ha abbandonato quando mancavano ormai pochissimi esami. Una rivelazione davvero sorprendente per i fan, al pensiero che l’immenso talento di Cristina D’Avena avrebbe potuto restare nascosto e sconosciuto se avesse deciso di continuare con una strada molto diversa.

