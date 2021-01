GF VIP 5, Maria Teresa Ruta crolla: piovono critiche sul programma

Crollo nervoso per Maria Teresa Ruta nella casa del GF VIP: piovono critiche sul programma, ecco cos’è successo

La quinta edizione del Grande Fratello Vip è ormai entrata nel vivo. L’edizione ha battuto ogni tipo di record. Il reality show terminerà a febbraio, ma i mesi di permanenza nella casa più spiata d’Italia iniziano a farsi sentire. I nervi sono tesi e gli inquilini rischiano un mental breakdown. Ieri sera, ad esempio, Maria Teresa Ruta è crollata. Di seguito vi spieghiamo cos’è successo e le critiche ricevute dal programma.

GF VIP, piovono critiche sul programma

Ieri sera, nella casa del GF VIP, Maria Teresa Ruta ha avuto un crollo psicologico. I centoventi giorni di permanenza nella casa più spiata d’Italia iniziano a farsi sentire. Una battuta scambiata a tavola con Giulia Salemi e Carlotta Dell’Isola ha fatto scattare la scintilla nella Ruta, che si è sfogata in piscina. Le immagini hanno fatto il giro del web, suscitando grande clamore. Il programma è stato criticato in modo particolare dalla mamma e dalla sorella di Tommaso Zorzi, altro inquilino della casa più spiata d’Italia. La mamma dell’influencer ha scritto su Twitter: “E se anche Maria Teresa sclera forse è giunta l’ora di spegnere le luci e salutare tutti” – mentre la sorella ha aggiunto – “Sarebbe scorretto avvisarli all’ultimo di un eventuale prolungamento. Secondo me stanno resistendo solo perchè vedono la luce alla fine del tunnel l’otto febbraio“.

Anche il marito di Stefania Orlando, Simone Gianlorenzi, è intervenuto sui social, scrivendo: “Serve a poco, ma portarlo in tendenza è comunque una dimostrazione d’affetto per una grande Donna e grande protagonista di questo gfvip. Finché si gioca giochiamo, ora si vive. Non posso vederla così…”.