GF Vip, Maria Teresa Ruta choc: cosa è successo realmente tra lei e Cecilia? Spunta la verità.

Soltanto poche ore fa abbiamo assistito alla reazione tanto choc quanto inaspettata della bella Maria Teresa Ruta; la donna non ha retto, dopo le tante affermazioni ascoltate nei suoi confronti, si è lasciata andare ad un momento di forte rabbia, sfociata in un atteggiamento furibondo, che ha lasciato i concorrenti spiazzati. La Ruta ha avuto una sorta di crisi di pianto, tra le urla e le lacrime, ha animato l’atmosfera in casa. “BASTA, non ne posso più, votatemi… BASTA”, ha ripetuto più volte la concorrente. Ma esattamente, perchè ha avuto questa reazione tanto forte? Alla base di questa sua esplosione ci sarebbe il rapporto, ed in particolare, le considerazioni pronunciate da Cecilia Capriotti. La nuova coinquilina è da poco entrata, ma ha già portato una ventata di colore all’interno della casa. Cos’è successo realmente tra le due?

GF Vip, cos’è successo tra Maria Teresa Ruta e Cecilia Capriotti?

Di una reazione inaspettata è stata protagonista la bellissima Maria Teresa Ruta. Nelle scorse ore, l’atmosfera in casa è stata animata dalla sua crisi di pianto, sfociata in un furibondo atteggiamento: i concorrenti sono rimasti spiazzati, e più volte hanno tentato di sostenere la donna. Ma ci chiediamo, qual è stato il motivo di questa scoppiettante reazione? A quanto pare, alla base della rottura, ci sarebbe il rapporto con Cecilia. Già durante la puntata di Lunedì 11 gennaio, la Capriotti ha espresso il suo pensiero, ossia la non sincerità della Ruta, secondo il suo parere, affibbiando a Maria Teresa addirittura il termine ‘bugiarda‘. Sembrerebbe quindi che fra le due non ci sia un buon rapporto. Il tutto è iniziato dopo che Maria Teresa ha nominato Cecilia, dando una motivazione che a quest’ultima non è certamente piaciuta “la nomino perchè ci confidiamo poco”. La nuova concorrente ha manifestato il suo malcontento, dato che aveva aperto il suo cuore proprio con la Ruta. Ma ancora, aveva espresso la sua volontà anche agli altri di non votare Maria Teresa, per la sua assidua permanenza in nomination.

Lo sfogo di Maria Teresa Ruta#GFVIP pic.twitter.com/2Wi5uS4xhm — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) January 12, 2021

Subito dopo i malcontenti fra le due, l’attrice ha avuto un suo sfogo (com’è qui possibile vedere), sostenendo di aver passato la notte senza dormire, a causa dell’atteggiamento assunto, ribadendo più volte di essersi confidata con la donna, trattandola come una madre. Nonostante gli altri concorrenti abbiano cercato di far ragionare le coinquiline, al momento, sembrerebbe che fra le due non possa esserci nessun ricongiungimento.