GF Vip, gesto inaspettato di Maria Teresa Ruta dopo la crisi: l’ha fatto per Cecilia, è successo subito al risveglio.

Il Grande Fratello Vip continua a sorprendere i telespettatori, all’interno della casa più spiata d’Italia sembra non esserci affatto tregua. Sono continui i colpi di scena che animano il reality, rendendolo sempre più entusiasmante. Solo da qualche ora, abbiamo assistito ad una reazione choc avuta da Maria Teresa Ruta, stanca ormai delle affermazioni ascoltate nei suoi confronti. Alla base della sua recente crisi di pianto, ci sarebbe il rapporto con Cecilia Capriotti, o meglio, le parole che quest’ultima ha utilizzato nei suoi confronti. In puntata, l’attrice le aveva dato della bugiarda, dopo la nomination della Ruta, con una motivazione non ben vista dalla Capriotti. Ieri sera, Maria Teresa è esplosa enormemente, e ad accompagnarla è stato poi lo sfogo proprio di Cecilia. Ma come sempre i colpi di scena sono all’ordine del giorno al Grande Fratello Vip: arriva il gesto inaspettato della concorrente.

GF Vip, colpo di scena: arriva il gesto inaspettato di Maria Teresa Ruta

Come abbiamo anticipato, ieri sera abbiamo assistito alla reazione tanto choc quanto inaspettata di Maria Teresa Ruta; la donna, è scoppiata in pianto, il tutto dovuto alle incomprensioni formatesi con Cecilia Capriotti. In casa è esploso un vero e proprio putiferio, i concorrenti sono rimasti spiazzati e hanno cercato di consolare la Ruta, non aspettandosi affatto un simile comportamento. A quanto pare, la concorrente non ha più retto, ed è arrivata ad un punto di non ritorno. E’ giunto finalmente il mattino, e a sorprendere gli accaniti fan del programma è stato un gesto inaspettato di Maria Teresa, nei confronti di Cecilia. Infatti, come possiamo qui vedere, la Ruta ha preso una rosa dalla sua valigia e l’ha poggiata sul cuscino della concorrente. Un gesto che certamente non poteva passare inosservato, un particolare che ha colpito i telespettatori.

Maria Teresa ha preso credo una rosa dalla sua valigia e l’ha appoggiata sul cuscino di Cecilia. Non credo servano altre parole.#TZVIP #GFVIP #MTRVIP pic.twitter.com/XvCx8TEJC5 — Antonio (@ant19mar) January 12, 2021

Sembrerebbe, quindi, un segno, arrivato da parte della Ruta, di affrontare la pace, e placare questa guerra creatasi fra le due. Un dolcissimo simbolo che ancora una volta dimostra la bontà della donna, sempre pronta a tendere la mano ai suoi compagni di avventura, non trovate? Come avrà reagito Cecilia di fronte a tale ‘carezza’?